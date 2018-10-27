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Almanya'da Türk çocukların hakları için gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

Düsseldorf'daki gösteride, koruma altına alınan Türk çocukların ana dilinden, kültüründen ve dini değerlerinden uzak büyümemesi için Türk ailelere verilmesi istendi

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Türkler, gençlik dairelerinin, ailelerinden alıp koruma altında tuttuğu "Türk çocukların haklarının korunması" talebiyle bir araya geldi.

Düsseldorf merkez tren istasyonu önündeki gösteriye ellerinde Türk bayraklarıyla katılanlar, bu çocukların ana dilinden, kültüründen ve dini değerlerinden uzak büyümemesi için yabancılar yerine, öncelikli olarak akrabalarına ya da başka bir Türk aileye verilmesini istedi.

Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay, burada yaptığı açıklamada, Almanya'daki gençlik dairelerinin, kutsal bir görevi üstlendiklerini, ancak uygulamada birtakım eksikliklerin ve yanlışlıkların bulunduğunu ifade etti.

Altay, "Almanya'da 1995 yılından günümüze 700 bin civarında çocuk koruma altına alındı. Sadece geçen yıl ülkede 61 bin 383 çocuktan 23 bin 582'si 'Alman', 37 bin 801'i ise 'Alman olmayan' olarak kayıtlara geçti. Bu çocuklardan kaçı Türk bilinmiyor. Bu çocuklar, yurt köşelerinde ya da Alman koruyucu ailelerde öz değerlerini kaybettiler, kaybediyorlar." dedi.

Kamil Altay, koruma altına alınan Türk çocukların, mutlaka Türk konsolosluklarına bildirilmesini, ana dilini, kültürünü ve dini değerlerini öğretecek Türk ailelere verilmesini istediklerini dile getirdi.

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Koruma altına alınan çocuklar Umut Yıldızı Derneği

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