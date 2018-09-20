Almanya'da Türk derneğinin kundaklanması

BERLİN (AA) - Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, bu sabah kundaklanan Türk Eğitim Derneğini ziyaret etti.

Kundaklamayla ilgili bilgi alan Çelik, Türk Eğitim Derneği Başkanı Rüştü Kam’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkonsolos Çelik, burada yaptığı açıklamada, bu tür olaylardan dolayı yılbaşından beri dernekleri ve camileri ziyaret etmek durumunda kaldığını belirterek, "30’dan fazla Almanya genelinde ve Berlin’de camilerimizin yakılmasına kadar bir süreç yaşadık. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Alman muhataplarla bu konuyu gündeme getirdiklerini dile getiren Çelik, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ettiklerini söyledi.

- "Bu terör saldırısıdır"

Terör saldırılarına karşı teyakkuzda olunması gerektiğine dikkati çeken Çelik, “Bu, Almanya ve Türkiye, bütün ülkeler, bütün Batılı ülkeler için önemli bir unsur. Teröre karşı çok dikkatli olup, terör konusunda hiçbir ayrım yapmadan, buna karşı hep birlikte durmamız gerekiyor. Burada yapılan bir terör saldırısıdır, bu görülüyor, yerdeki propagandadan da belli oluyor. Burada önemli olan teröre karşı sağlam durmak." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların birçoğunda faillerin bulunamadığına işaret eden Çelik, bunu Alman makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde dile getirdiklerini ve faillerin bulunup hakim karşısına çıkarılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Dernek Başkanı Rüştü Kam da Başkonsolos Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

