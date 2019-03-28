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Almanya'da Türk doktor, Bayer Leverkusen'in Türk antrenörünü ölümden kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

Alman doktorların 3 gün boyunca teşhis koyamadığı antrenör Emre Uzun, kaldırıldığı başka hastanede 30 yaşındaki Türk doktor Serkan Doğan'ın acil müdahelesiyle kurtuldu - Basınç sonucu böbreğinin patladığı anlaşılan Uzun: - "Biraz daha geç müdahale edilseydi şu an aranızda yoktum"

KÖLN (AA) - Alman doktorların 3 gün boyunca teşhis koyamadığı Bayer Leverkusen takımının altyapı antrenörü Türk kökenli Emre Uzun, kaldırıldığı başka hastanede 30 yaşındaki Türk doktor Serkan Doğan'ın acil müdahelesiyle kurtuldu.

Bayer Leverkusen takımının altyapı antrenörlüğünü 11 yıldan fazla üstlenen 50 yaşındaki Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başından geçenleri anlattı.

Geçen hafta feci bir ağrıyla yatağından fırladığını, sol tarafında bıçak batma hissi yaşadığını belirten Uzun, şöyle devam etti:

"Belim ağrıyor zannederek ağrı kesici aldığım halde ağrım geçmedi aksine arttı. Sabah oldu, üzerimi giyinirken gelen ağrı üzerine sanki bana tren çarpmış kadar acı hissettim ve olduğum yere yığılıp kaldım. Acil ambulans çağırdık, alıp beni hastaneye kaldırıp acil müdahale ettiler. Çekilen röntgen sonucu 8 milimetre taş olduğu ortaya çıktı. Üç gün boyunca bana bol sıvı verip en ağır ağrı kesicilerden verdiler. Buna rağmen ağrılarım dinmedi. Başhekim gelip bana taşın düşüp düşmediğini sordu. Ben de bana acil yardım etmelerini ya da edemeyeceklerse başka yere sevk etmelerini istedim. Hafta sonunu orada geçirmemi ve pazartesi başka hastaneye nakledebileceklerini söylediler. Israr edince Longerich hastanesine sevk edip beni acile bıraktılar."

Alman doktorların hastalığına 3 gün boyunca teşhis koyamadığını dile getiren Uzun, sevk edildiği diğer hastanenin acil servisinde 30 yaşındaki Türk doktor Serkan Doğan'ın kendisini muayene ettiğini kaydetti.

Doğan'ın ultrason ile muayenesinden sonra kendisini acil ameliyata aldığını aktaran Uzun, "Ameliyat olduk ve ağrılarımdan kurtuldum. Ameliyattan sonra odama gelen doktorumdan içeride oluşan basıncın böbreğimi patlattığını öğrendim. Ayrıca eğer ben hafta sonu diğer hastanede müdahale edilmeden bekleseydim doktorumun verdiği bilgiye göre muhtemelen yaşamımı yitirecektim." şeklinde konuştu.

Uzun, Türk doktor sayesinde hayatının kurtulduğunu aktararak, "Biraz daha geç müdahale edilseydi şu an aranızda yoktum." dedi.

Dört hafta sonra ikinci ameliyatını olacak Uzun'un böbreğinin bu süreçten sonra tekrar iyileşmeye başlamasının beklendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
böbrek hastalığı Emre Uzun Serkan Doğan

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