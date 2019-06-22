HABER

Almanya'da "Türk Film Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 00:17 | Son Güncelleme

Almanya'da "Türk Film Günleri"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Türk Film Günleri" çerçevesinde gösterilen çocuk filmlerine ilgi yoğun oldu.

Ludwig Müzesi’nde yer alan FilmForum’da Köln Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin üçüncü gününde "Rafadan Tayfa - Delhiz Macerası" ve "Kuklalı Köşk" filmleri gösterildi.

Rafadan Tayfa - Delhiz Macerası filminin yönetmen ve yapımcısı İsmail Fidan ve Kuklalı Köşk filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk filmleri çocuklarla birlikte izledi.

Burada bir konuşma yapan İsmail Fidan, yönetmen olarak filmin senaryosundan karakterlerine kadar yaptıkları seçimlerde, seçimlerinin Türk kültürünün ögelerini taşımasına özen gösterdiklerini belirtti.

Almanya galası gerçekleştirilen Kuklalı Köşk filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk ise YEE işbirliğiyle Almanya’daki çocuklarla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut ise bu yıl ikincisi düzenlenen film günlerinin bir gününü çocuklara ayırdıklarını belirterek, "Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçeyi unutmamasını ve velilerde Türkçe bilincini uyandırmayı amaçlıyoruz. Günümüzde Almanya’da yaşayan yeni nesilde Türkçe erozyonu büyük tehlike oluşturmaktadır." dedi.

Film izleyen çocuklara günün hatırası olarak Rafadan Tayfa karakterlerinin yer aldığı kumaş çanta içinde hediyeler verildi.

"Türk Film Günleri" kapsamında yarın "Müslüm" ve "Türk İşi Dondurma", pazar günü ise "Ahlat Ağacı" filmleri gösterilecek. FilmForum’da gösterilen filmleri sinemaseverler ücretsiz izleyebiliyor.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşındaKafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında
"Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte yürüteceğiz""Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte yürüteceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Türk Film Günleri"

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Bir zanlı daha tutuklandı

4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Bir zanlı daha tutuklandı

Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.