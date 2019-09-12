“Almanya’da Türk girişimciler yıllık 50 milyar avro ciro yapıyor”

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Avrupa'nın Türkiye'nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Almanya’da 80 bin Türk girişimci yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişiklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi.” dedi.

Aydın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Girişimci Toplantısı'nda konuştu.

Almanya’nın dünyanın dördüncü ve Avrupa’ın birinci en büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Aydın, diğer ülkelerin Almanya ile ekonomik ilişkilerini geliştirdiklerini anlattı.

Aydın, Almanya’nın toplam dış yatırımının 700 milyar avronun üzerinde olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de Almanya’nın yatırımı 10 milyar doların üzerinde ve ülkede 7 bin Alman firması var. 120 bin istihdam sağlıyor. Burada potansiyel büyük. Bunu artırmalıyız.” diye konuştu.