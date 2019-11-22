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Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 02:59 | Son Güncelleme

Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Aachen kentinde araç kiralama şirketi bulunan Türk iş adamı Yılmaz Akbaş'a ait iki araç kundaklandı.

Dün gece yerel saatle 23.45'de meydana gelen olay sonrası yanan iki minibüs kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sardığı üçüncü araçta büyük hasar oluştu.

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından polis yanan araçları incelemek üzerine otoparkına çekti ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır araç kiralama işiyle uğraştığını belirterek hiç kimseyle bir sorunları olmadığı halde daha önce de iş yerlerine yönelik kundaklama girişiminde bulunulduğunu ve bunun ikinci saldırı olduğunu söyledi.

Can kaybı ya da yaralanma olmamasının kendilerini teselli ettiğini söyleyen Akbaş, "İlk teşebbüs iki saldırgan tarafından 5 Kasım'da yapılmıştı. O gün hava aşırı yağışlı olduğundan saldırganlar çok şükür hedeflerine ulaşamamışlardı. Aracın ön camı kırılmış ve benzin bidonu görünce polise haber verdik. Gelip incelediler, kamera kayırlarını da aldılar ancak sonuç çıkmadı. İki hafta sonra herhangi bir şüpheli bulunamadığından dosya kapatıldı diye savcılıktan yazı geldi." dedi.

Akbaş, Türk oldukları ve saldırının ikinci kez yapılmasından dolayı kundaklamanın arka planında ırkçıların olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını dile getirerek, yetkililerden olayın faillerinin bir an önce bulunmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
araç kundaklama Türk Işadamı

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