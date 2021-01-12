HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’da Türk kadın şüpheli bir şekilde kayboldu

Almanya’da Türk kadın şüpheli bir şekilde kayboldu

12.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Köln şehrinde Ayşe Yıldız adlı bir Türk kadın kayboldu.

Almanya’nın Köln şehrinde Ayşe Yıldız adlı bir Türk kadın kayboldu. Kaybolan kadın hakkında soruşturma başlatan polis, Yıldız’ın öldürülmesinden şüpheleniyor.
Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan bir Türk kayboldu. Kaybolan 35 yaşındaki Ayşe Yıldız adlı geç kadının, 29 Aralık’ta 12 yaşındaki oğlunu apartmanda yalnız bırakmasının ardından haber alınamadığını bildirdi. Köln polisi, Yıldız hakkında inceleme başlattı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Ayşe Yıldız’ın 1.66 metre boyunda olduğu belirtilirken kaybolmadan önce üzerinde siyah mont ve ayakkabı olduğu, aynı zamanda Yıldız’ın tesettürlü olduğunu ifade edildi. Polis, kaybolan genç kadını görenlerden yardım istiyor.
Korona virüs pandemisi yasaklarının başladığı Almanya’da 15 kilometre alanın dışına çıkmak yasak. Genç kadının kaybolmasında öldürülmüş ya da intihar etmiş olabileceğinin şüphesinin üzerinde duruluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Çağlayan'da otelde yangın! Vatandaşlar film izler gibi izlediÇağlayan'da otelde yangın! Vatandaşlar film izler gibi izledi
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Sivas'ta, 18 derece ile 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

İBB'nin Kadıköy Sahili'ne koyduğu çardaklar olay oldu

İBB'nin Kadıköy Sahili'ne koyduğu çardaklar olay oldu

Çağlayan'da otelde yangın! Vatandaşlar film izler gibi izledi

Çağlayan'da otelde yangın! Vatandaşlar film izler gibi izledi

İç Anadolu'nun güneyine 'toz fırtınası' uyarısı

İç Anadolu'ya 'toz fırtınası' uyarısı

Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı Diyarbakır'da bulundu

Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı bulundu

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.