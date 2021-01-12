Almanya’da Türk kadın şüpheli bir şekilde kayboldu

Almanya’nın Köln şehrinde Ayşe Yıldız adlı bir Türk kadın kayboldu. Kaybolan kadın hakkında soruşturma başlatan polis, Yıldız’ın öldürülmesinden şüpheleniyor.

Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan bir Türk kayboldu. Kaybolan 35 yaşındaki Ayşe Yıldız adlı geç kadının, 29 Aralık’ta 12 yaşındaki oğlunu apartmanda yalnız bırakmasının ardından haber alınamadığını bildirdi. Köln polisi, Yıldız hakkında inceleme başlattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Ayşe Yıldız’ın 1.66 metre boyunda olduğu belirtilirken kaybolmadan önce üzerinde siyah mont ve ayakkabı olduğu, aynı zamanda Yıldız’ın tesettürlü olduğunu ifade edildi. Polis, kaybolan genç kadını görenlerden yardım istiyor.

Korona virüs pandemisi yasaklarının başladığı Almanya’da 15 kilometre alanın dışına çıkmak yasak. Genç kadının kaybolmasında öldürülmüş ya da intihar etmiş olabileceğinin şüphesinin üzerinde duruluyor.

