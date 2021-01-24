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Almanya’da Türk kökenli kişi Türkiye’ye kaçarken yakalandı

24.01.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Almanya’da ismi açıklanmayan Türk kökenli bir kişi uçakla Türkiye’ye kaçarken yakalandı.Almanya’da 25 farklı suçtan aranan ismi açıklanmayan Türk kökenli kişi, uçakla Türkiye’ye kaçarken yakalandı.

Almanya’da ismi açıklanmayan Türk kökenli bir kişi uçakla Türkiye’ye kaçarken yakalandı.

Almanya’da 25 farklı suçtan aranan ismi açıklanmayan Türk kökenli kişi, uçakla Türkiye’ye kaçarken yakalandı. Almanya’nın Geldern Bölge Mahkemesi, 48 yaşındaki Türk kaçak hakkında yasadışı yollardan mali avantaj elde ettiği ve şiddet uyguladığı gibi gerekçelerle gözaltı kararı vermişti. Farklı suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Türk kökenli kişi, 400 bin Euro tutarında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.
Mönchengladbach Savcılığı, sanığı 2 yıldan fazla süredir aradığını bildirdi.

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