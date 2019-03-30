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Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD eyalet teşkilatı başkanlığına seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:56 | Son Güncelleme

Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı, Sosyal Demokrat Parti Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı oldu

BERLİN (AA) - Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı'nın yeni başkanı Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı oldu.

Midyatlı, Norderstedt kentinde düzenlenen SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Kurultayı'nda 212 delegenin oy kullandığı seçimde 191 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Seçimde, 12 delege "hayır" oyu kullanırken, 9 delege ise çekimser kaldı.

Almanya'nın Kiel kentinde doğan 43 yaşındaki Midyatlı, böylelikle bu göreve getirilen ilk kadın siyasetçi oldu.

İki çocuk annesi Midyatlı, yaklaşık 10 yıldan beri Schleswig-Hostein Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Serpil Midyatlı Sosyal Demokrat Parti

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