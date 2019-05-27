Almanya'da Türk lösemi hastası için kampanya düzenlendi

DORTMUND (AA) - Almanya'nın Dortmund kentinde, lösemi hastası 22 yaşındaki Türk genci Deniz Yelkuvan için kampanya düzenlendi.

İkinci kez aynı hastalığa yakalanan Deniz'in acil ilik nakli olabilmesi için, Alman Kemik İliği Bankasınca (DKMS), Dortmund Hörde'de düzenlenen doku tipleme kampanyasına ilgi, beklenenden fazla oldu.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, kampanyaya destek vermek amacıyla ailesiyle birlikte kampanyayı yerinde izledi.

Cebeci, burada yaptığı açıklamada, "Böyle anlar özel anlardır. İhtiyaç duyulan anlarda birlik ve beraberliğimizi göstermek, kalabalık halinde bu dayanışmayı göstermek, hem Türkler hem de Almanlar için önemli. Bugün yapılan testlerden Deniz için olumlu sonuç çıkacağını ve Deniz kardeşimizin sağlığına kavuşacağını umuyorum." diye konuştu.

Deniz'in babası Orhan Yelkuvan ise "Bize destek olan herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugün çok büyük bir kitleye ulaştık. 500 kişi hedeflenirken 1564 kan testi örneği alındı. DKMS yetkilileri de ilgiden ve sayıdan çok memnun kaldıklarını bize iletti. Bundan sonra da bu tarz etkinliklere Deniz ve Denizler için devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DKMS'nin düzenlediği kampanyalarda, 17-55 yaş arasında, en az 50 kilogram olan sağlıklı herkes kök hücre vericisi olarak kayıt yaptırabiliyor. Kampanyalarda tükürük yöntemiyle alınan örneklerin, hastaya uymaması durumunda veri bankalarına kayıtlı diğer hastalara uygunluğuna bakılıyor.

