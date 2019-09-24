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Almanya’da Türk mahkumlar için moral günü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Almanya’da cezaevinde bulunan Türk mahkumlar için Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci tarafından moral günü düzenlendi.Almanya’da cezaevinde bulunan Türk mahkumlar unutulmadı.

Almanya’da Türk mahkumlar için moral günü

Almanya’da cezaevinde bulunan Türk mahkumlar için Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci tarafından moral günü düzenlendi.
Almanya’da cezaevinde bulunan Türk mahkumlar unutulmadı. Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Türk mahkumlar için moral günü düzenledi. Justizvollzuganstalt (JVA) Cezaevi’nde düzenlenen moral ziyareti çerçevesinde konser veren bağlama sanatçısı Kazım Birlik ve Uğur Çiftçi ikilisi, cezaevindeki 23 Türk vatandaşına ve diğer Müslüman mahkumlara unutulmayacak anlar yaşattı.
Cezaevi salonunda düzenlenen moral ziyaretinde bir konuşma yapan Başkonsolos Şener Cebeci, “Avrupa’daki cezaevlerinde bulunan kader mahkumlarına moral sağlamak amacıyla böyle bir ziyaret düzenlemeyi arzu ettik. Essen Başkonsolosluğu olarak, hükümlü vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Her zaman onların sorunlarıyla, istekleriyle ilgilenmeye hazırız. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde yardımcı olan Samir Fetiç beye, Kanal Avrupa televizyonu sahibi Ali Paşa Akbaş beye teşekkür ederiz” dedi.
Din görevlisi Esat Karaniçi’nin Kur’an tilavetinden sonra sahne alan bağlama sanatçısı Kazım Birlik’in duygulu sesiyle seslendirdiği türküler, salonu dolduran hükümlüleri bazen duygulandırdı, bazen de eğlendirdi.
Mahkumlara kuru pasta ve içecek ikramıyla devam eden moral ziyaretinin son bölümünde, JVA Danışmanı Samir Fetiç, Başkonsolos Şener Cebeci’ye yazar Muhammad Asad’ın “Der Weg Nach Mekka” isimli kitabını hediye etti.

Almanya’da Türk mahkumlar için moral günü

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