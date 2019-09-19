Almanya'da Türk profesörün geliştirdiği sürücüsüz araçlar test sürüşünde

BERLİN (AA) - Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde Profesör Şahin Albayrak ve ekibinin 3 yıldır üzerinde çalıştığı sürücüsüz otomobiller için akıllı yolda test sürüşleri başladı.

Başkent Berlin'deki Ernst Reuter Meydanı'nda düzenlenen test sürüşleri başlangıç törenine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarihi Brandenburg Kapısı ile Ernst-Reuter Meydanı arasında bulunan 17. Haziran Bulvarı'nda tamamlanan 3,6 kilometrelik etaptaki ilk test sürüşünü Bakan Scheuer, Eyalet Başbakanı Müller ve Şahin Albayrak birlikte gerçekleştirdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Ulaştırma Bakanı Scheuer, 17 yıl önce ilk kez milletvekili seçildiğinde Bavyera'dan Berlin'e geldiğini ve buradaki trafik yoğunluğu nedeniyle zorladığını ifade etti.

Scheuer, övgüyle bahsettiği Albayrak'ı, James Bond filmelerinde istihbarat servisinin teknik sorumlusu "Q" karakterine benzetti. Albayrak ve ekibine teşekkür eden Scheuer, projenin Almanya'nın gelecek vizyonlarından biri olduğunu vurguladı.