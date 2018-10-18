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Almanya'da Türk Restoranı Kundaklandı

18.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Ağustos ayının son günlerinden bu yana ırkçı gösteriler ve şiddet olaylarıyla Almanya’nın gündeminden düşmeyen Chemnitz kentinde sular bir türlü durulmuyor. Kentte bu kez bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı

Almanya'da Türk Restoranı Kundaklandı

Ağustos ayının son günlerinden bu yana Almanya’nın gündeminden düşmeyen Chemnitz kentinde sular bir türlü durulmuyor. Almanya’nın doğusunda yer alan Chemnitz’de 27 Ağustos'ta 35 yaşında bir Alman'ın bir sığınmacı tarafından öldürülmesinden sonra düzenlenen ve günlerce süren ırkçı gösteriler ve yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, bu kez bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Dün gece saat 02.00 civarında çıkan yangında kimse yaralanmazken, ‘Mangal’ adlı lokantada büyük tahribat oluştu. Polis, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının lokantanın bulunduğu binadaki üst katlara sıçramadan kontrol altına alındığını, söndürme çalışmaları kapsamında apartmanda oturan 17 kişinin evlerinden tahliye edildiği açıkladı.

Mahallede oturanların patlama sesi ve dumandan uyandığını ve itfaiyeye haber verdiğini ifade eden bir yetkili, lokantanın camlarının kırıldığını ve içeri yakıcı bir maddenin dökülerek, yangın çıkartıldığının tespit edildiğini de belirtti.

Bir görgü tanığının, patlamadan sonra siyah elbiseli üç erkek zanlıyı hızla lokantanın önünden koşarak uzaklaşırken, ardından da koyu kırmızı bir arabaya binerek kaçarken gözlemlediği de polis tarafından açıklandı.

Konuyla ilgili soruşturmayı siyasi amaçlı ve devlete karşı işlenen suçlar dairesi ‘Staatsschutz’ üstlendi. Polis olayı ırkçı kişi yada kişilerin yapmış olabileceğini belirtti.

Chemnitz’de toplam dört Türk lokanta ve büfe bulunuyor. İsminin verilmesini istemeyen bir Türk büfe sahibi, haftalardır sözlü saldırılara maruz kaldıklarını, dükkanın önünden geçen bazı gençlerin ‘Türkler dışarı’, ‘Almanya Almanlarındır’ şeklinde sloganlar attığını, yaşanan kundaklama olayı sonrasında kendi dükkanı için de tedirgin olduğunu ve benzer bir saldırının yaşanmasından endişe ettiğini söyledi.

Chemnitz’de, 28 Ağustos’ta ‘Şalom’ adındaki bir Yahudi restoranı, Yahudi karşıtı sloganlar atan kişilerce saldırıya uğramış, camları kırılan lokantanın sahibi, daha önce de lokantanın duvarlarına gamalı haç çizilmesi ve bir domuz kafasının kapının önüne bırakılması gibi olaylara tanık olduğunu söylemişti.

Chemnitz’in bulunduğu Saksonya, Almanya’da aşırı sağın kalesi olarak biliniyor. Sekizi Türk on kişinin ölümünden sorumlu terör örgütü NSU üyeleri, yıllarca eyaletin Zwickau kentinde gizlendi. Irkçı grup Pegida, dört yıl önce Saksonya’nın başkenti Dresden’de kuruldu ve buradan tüm Almanya’ya yayıldı. 2015 sonrasında mülteci yurtlarına bombalı saldırılar düzenleyen neonazi terör örgütü ‘Freital’, yine bu eyalette ortaya çıktı.

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