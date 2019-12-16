Almanya'da Türk STK’lardan Uygur Türklerine destek

-Uygur Türkleri adına Mesut Özil'e teşekkür

Temel ELCİVAN, DUİSBURG(DHA)- Almanya'nın Duisburg kentinde faaliyet gösteren Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi'nde dün bir araya gelen Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve üyeleri, Çin hükumetinin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü kınadı.

Duisburg ve çevresinde çok sayıda derneğin katılımıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Duisburg Veliler Birliği Eş başkanı Ali yağız yaptı.

MESAJINDAN DOLAYI MESUT ÖZİL'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi başkanı Abdulcelil Karakaş, “Bu kadar kalabalıkla yanımızda olduğunuz için bizi sevindirdiniz, umutlandırdınız, hepinizden Allah razı olsun. Burada olmanıza o kadar sevindim ki duygularımı ifade edemiyorum. Uzun zamandır Doğu Türkistan'da zulüm devam ediyor Müslümanlar bakıp duruyor, bunu anlamak mümkün değil. Biz, din kardeşi, kan kardeşi değil miyiz? Nasıl kardeşiz, hem insan değil miyiz? Lafı fazla uzatmayacağım, bizlere tercüman olan futbolcu kardeşimiz Mesut Özil'in mesajı okunsun, O'nun mesajı her şeyi anlatıyor. Kendisine Uygur Türkleri adına, huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Recep Ateş, Mesut Özil'in sosyal medyadan paylaştığı ve oldukça ses getiren mesajını salonda bulunan davetliler için okudu.