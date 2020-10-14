Almanya'da Türkiye bilmecesi

Yunanistan yarın başlayacak liderler zirvesinde yaptırımları yeniden gündeme getirecek.AB devlet ve hükümet başkanları Perşembe günü iki günlük zirve toplantısı için bir araya geliyor. Zirvenin resmi gündeminde koronavirüsle mücadele, Brexit sonrası Britanya ile ilişkiler, iklim değişikliği hedefleri ve Afrika ile ilişkiler bulunuyor. AB Konsey Başkanlığı'nın resmi programında, ana gündem maddelerinin dışında "gelişmelere bağlı olarak diğer dış politik konuların da gündeme gelebileceği" not edildi. Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e yeniden gönderme kararının ardından Yunanistan Türkiye'ye yönelik yaptırım dışında seçenek kalmadığı mesajı vermiş ve konuyu AB liderler zirvesi gündemine taşıyacağını açıklamıştı. AB Dönem Başkanı Almanya, Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları ve deniz yetki alanları konusunda tırmanan gerilimi yatıştırmak için haftalarca arabuluculuk çalışmaları yürütmüş, 1-2 Ekim'deki AB liderler zirvesinde Türkiye konusunda yaptırımı savunan Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa üçlüsünün karşısında diyalog politikasını savunan ülkeler arasında başı çekmişti.

Türkiye konusu Aralık ayına ertelenmişti AB liderler zirvesinde Almanya'nın da çabalarıyla Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve yaptırımlar konusunda kararın Aralık ayındaki zirveye ertelenmesi sağlandı. O dönem Türkiye Oruç Reis gemisini "rutin bakım çalışmalarını" gerekçe göstererek Antalya Limanına geri çekmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Oruç Reis'in "diplomasiye fırsat tanınması" için çekildiğini açıklamıştı. Almanya'nın hayal kırıklığı Türkiye'nin Oruç Reis'i sismik araştırmalara devam etmek üzere yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi AB'de en çok Almanya'yı zor durumda bıraktı. Salı günü Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin bu kararını "provokasyon" olarak nitelendirdi, Türkiye'nin adımı karşısındaki hayal kırıklığını "Bu son derece dehşet verici" ifadesiyle dile getirdi. Maas, bu eylemin "en azından bir süreliğine diyaloğu imkansız hale getirdiğini" söyleyerek aynı gün Ankara'ya planlanan ziyaretini de iptal etti. Ziyaretin iptali, temkinli Alman diplomasisi açısından alışılmadık, oldukça sert bir mesaj olarak kayıtlara geçti. Maas yine de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşmesi sonrasında Yunanistan'ın yaptırım taleplerine konunun Aralık ayına ertelenmiş olduğunu hatırlatarak yanıt verdi.