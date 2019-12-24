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Almanya’da Türkiye kökenli siyasetçinin evine saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 19:12 | Son Güncelleme

Sol Partili siyasetçi ve Alevi cemaatinin temsilcilerinden Emre’nin evine saldırı düzenlendi.

Almanya’da Türkiye kökenli siyasetçinin evine saldırı

Erdoğan’ı eleştirmesi nedeniyle ölüm tehditleri aldığını belirten Emre’nin evine saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Wiesloch kentinde Sol Partili siyasetçi ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu üyelerinden Ecevit Emre’nin evine silahlı saldırı düzenlendi. Emre ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Baden-Württemberg polis yetkilileri tarafından Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, saldırının siyasi nedenlerle düzenlenmiş olabileceği şüphesi ile soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ecevit Emre, Ippen Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, silahlı saldırı girişiminin siyasi bir nedeni olduğunu tahmin ettiğini belirtti. Almanya'daki aşırı sağcılardan veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanlısı Türklerden şüphelendiğine işaret eden Emre, "Erdoğan hükümetine yönelik eleştirilerde bulunduğum için sıklıkla ölüm tehditleri aldığını" ifade etti.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, Pazar akşamı düzenlenen saldırı sırasında Emre ve ailesi evde değildi. Eve döndüklerinde kapıdaki hasarı dikkate almayan Emre ailesi, Pazartesi sabahı evin kapısında kurşun izlerini tespit etti. Emre'nin bunun üzerine polise haber verdiği ve yapılan incelemelerde iki boş mermi kovanı bulunduğu belirtildi.

Ecevit Emre, Almanya’da 2017 yılında yapılan parlamento seçimlerinde Sol Parti’den milletvekili adayı olmuştu.

Emre'ye yönelik saldırıya Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexenger de tepki göstererek, kınadı. Riexenger yaptığı yazılı açıklamada, olayı "insan dostu siyaseti benimseyen ve azınlık hakları için mücadele eden" insanlara yönelik, "korkak bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat da Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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