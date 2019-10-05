Almanya'da Türkiye'ye Destek Sözü

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in, 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan sığınmacı mutabakatının "daha iyi nasıl uygulanabileceği" konusunda önce Ankara'da, ardından da Atina’da yaptığı görüşmeler Berlin’de değişik yorumlara neden oldu.

Alman basınında yer alan değerlendirmelere göre, Seehofer 2016’da yapılan AB-Türkiye mutabakatınına genişletilmesine ve böylece Türkiye’ye yeni bir maddi destek verilmesine olumlu bakıyor. İçişleri bakanının, Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulas’la birlikte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları toplantıda, Soylu’nun Türkiye ile AB arasında üçüncü bir mali yardım paketi konusunu gündeme getirdiği ve sığınmacıların yerleştirilmesi için Suriye sınırında kurulacak “güvenli bölge” için de destek istediği öğrenildi.

AB bundan kısa bir önce önce, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar Euroluk fona şimdiye kadar 5,6 milyar Euro tahsis edildiğini duyurmuştu. Ankara’daki görüşmeleri sırasında, Türkiye’nin sığınmacılar konusundaki siyasetini sürekli öven ve Ankara’nın sığınmacıların Avrupa’ya geçişini engellemek için büyük bir çaba harcadığını söyleyen Seehofer’in, meslektaşı Soylu’ya daha fazla mali destek konusunu AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e ileteceği haber alındı.