Almanya'da Türkiye'ye Seyahat Kurallarının Yumuşatılması Bekleniyor

Almanya başta olmak üzere Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde tatil sezonu kapıda. Corona virüs önlemlerini neredeyse tümüyle gevşeten ve normalleşme sürecine geçen Almanya’da, otellerin açılmasıyla iç turizmin önümüzdeki günlerde ivme kazanması beklenirken, yurtdışı seyahatlere yönelik rezervasyonların da hızla arttığı görülüyor.
Corona virüsü vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Almanya’ya dönüşte karantina kuralının kaldırıldığı Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler, Alman turizm sektörü için umut ışığı olarak görülüyor. Merkel hükümetinin Türkiye konusunda seyahat uyarılarını ne zaman yumuşatacağıysa sektörde en çok konuşulan konulardan biri.
Salgından önce, 2019 yılının yaz sezonunda, Alman turistlerin tatilleri için İspanya'dan sonra en çok tercih ettikleri ülke olan Türkiye, hala riskli ülkeler kategorisinde yer alıyor. Buna göre, Almanya'dan Türkiye'ye seyahatler yasak değil, ancak sadece "zaruri" durumlarda seyahat edilmesi isteniyor.
İki hafta önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Berlin’deki temaslarının sonrasında Almanya'nın, Türkiye'ye seyahat sürecini basitleştirmek için yeni adımlar atabileceği dillendirilmişti. Ancak Berlin’den bu konuda henüz yeni bir hamle gelmedi.
Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), Almanlar açısından en gözde turizm ülkelerinden biri olarak nitelendirdiği Türkiye'de, tatil yapma imkanının sağlanmasını bir kez daha talep ederken Türkiye’yle, Almanya’nın geçen yıl uyguladığı "güvenli koridor" kuralının bu yıl da uygulanabileceğine vurgu yaptı.
Almanya geçen sene Ağustos'ta Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını özel bir düzenlemeyle yumuşatmış, popüler turizm bölgeleri Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya'da tatile yeşil ışık yakarak, buraya yapılacak seyahatlere ilişkin uyarının, "Türk hükümetinin kapsamlı turizm ve hijyen konseptine harfi harfine uyulması koşuluyla" kaldırıldığını açıklamıştı.
Öte yandan Türkiye’ye giriş çıkışlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve dün itibarıyla yürürlüğe giren son genelge, Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşların kafasında test zorunluluğu ve dönüşlerde ne olacak şeklinde soru işaretleri oluşturdu.
Hava, kara ve deniz sınırlarından girişleri kapsayan genelgede en göze çarpan değişiklik, Almanya’nın yanısıra Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya gibi AB ülkelerinden gelen aşı olmamış vatandaşlara, PCR testi zorunluluğun kaldırılması. Bu vatandaşların ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yaptırdıkları antijen testleri kabul edilirken, söz konusu gruba karantina uygulanmayacak. Aşı olup, üstünden en az 14 gün geçenler ve hastalığı geçirmiş kişilerin test zorunluluğundan muaf tutulduğu genelgede, aşı olanların da aşı yaptırdıklarını nasıl kanıtlayacağı belirtilmezken sahadaki uygulamaların, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Almanya ve diğer AB ülkelerinden giden vatandaşları Türkiye’den dönüşlerde bekleyen durumla ilgili ise henüz bir değişiklik söz konusu değil. Nitekim Almanya’ya girmeden en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testinin yanı sıra, 10 günlük karantina uygulaması devam ediyor. Karantina en erken 5 gün sonra alınan negatif sonuçlu antijen testiyle sonlandırılabiliyor. Ancak Almanya’dan onay alan BionTech, Moderna ve Johnson&Johnson gibi aşıları olduklarını ispatlayanlar bu önlemlerden muaf tutuluyor.