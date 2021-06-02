Almanya'da Türkiye'ye Seyahat Kurallarının Yumuşatılması Bekleniyor

Almanya başta olmak üzere Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde tatil sezonu kapıda. Corona virüs önlemlerini neredeyse tümüyle gevşeten ve normalleşme sürecine geçen Almanya’da, otellerin açılmasıyla iç turizmin önümüzdeki günlerde ivme kazanması beklenirken, yurtdışı seyahatlere yönelik rezervasyonların da hızla arttığı görülüyor.

Corona virüsü vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Almanya’ya dönüşte karantina kuralının kaldırıldığı Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler, Alman turizm sektörü için umut ışığı olarak görülüyor. Merkel hükümetinin Türkiye konusunda seyahat uyarılarını ne zaman yumuşatacağıysa sektörde en çok konuşulan konulardan biri.

Salgından önce, 2019 yılının yaz sezonunda, Alman turistlerin tatilleri için İspanya'dan sonra en çok tercih ettikleri ülke olan Türkiye, hala riskli ülkeler kategorisinde yer alıyor. Buna göre, Almanya'dan Türkiye'ye seyahatler yasak değil, ancak sadece "zaruri" durumlarda seyahat edilmesi isteniyor.

İki hafta önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Berlin’deki temaslarının sonrasında Almanya'nın, Türkiye'ye seyahat sürecini basitleştirmek için yeni adımlar atabileceği dillendirilmişti. Ancak Berlin’den bu konuda henüz yeni bir hamle gelmedi.