Almanya'da Türkler kan bağışı kampanyası düzenledi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Lennestadt beldesinde Türkler tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Lennestadt Yeşil Camisi gençlik kolları organizasyonuyla, Alman Kızılhaç Örgütü (DRK) sağlık görevlileri nezaretinde gerçekleşen bağış kampanyasına cami cemaatinin yanı sıra Alman çevre sakinleri de ilgi gösterdi.

DİTİB Yeşil Camisi Dernek Başkanı Süleyman Ceylan, camilerinde ilk kez düzenledikleri kampanyaya 80'in üzerinde bağışçının destek verdiğini söyledi.

Ceylan, "Kan bağışı toplumumuzda en büyük dayanışma örneği ve toplumsal sorumluluk. Biz de bu toplumun bir parçası olarak kan ihtiyacının karşılanmasını dernek ve cemaatimiz ile üzerimize düşen bir sorumluk olarak görüyoruz. DRK ile temas halinde gelecek yıllarda bu kampanyayı daha organize şekilde yapmayı planlıyoruz." dedi.

DRK yetkilileri de bu örnek çalışmadan duydukları memnuniyeti bildirerek cami yönetimine ve cemaatine teşekkür etti.

