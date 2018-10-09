Almanya'da tutuklu İranlı diplomat Belçika'ya iade edildi

Alman polisinin Temmuz ayında tutukladığı diplomat, Belçika'ya iade edildi.Avusturya'da görevli İranlı diplomat, rejim karşıtı İranlı muhaliflere Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Temmuz ayında Almanya'da tutuklanmasının ardından Salı günü Belçika'ya iade edildi.

2014 yılından bu yana Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran Büyükelçiliği'nde görev yapan bir diplomat olan Asedullah Asadi'nin büyükelçilik bünyesinde İran ve yurt dışındaki muhalif grupları izleyen istihbarat ekibinin bir parçası olarak çalıştığı düşünülüyor. İddialara göre Asadi, Fransa'da sürgünde yaşayan rejim karşıtı İranlılara karşı düzenlenmesi planlanan bir terör saldırısının da fikir babası.

Söz konusu saldırının, 30 Haziran'da, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte'de düzenlenen, Paris merkezli "İran Milli Direniş Konseyi" mensuplarının katılacağı bir etkinliği hedef alması planlanıyordu. Etkinliğe rejim karşıtı yaklaşık 25 bin kişi katılmıştı.

Asadi, sözü edilen saldırıyı düzenlemeleri amacıyla Belçika'da yaşayan bir çifte 500 gram ağırlığında patlayıcı madde aktarmakla suçlanıyor. Söz konusu çift, saldırıyı planlamadan kısa süre önce, arabalarındayken, Belçikalı güvenlik güçlerince durdurulmuş ve böylece saldırıya engel olunmuştu.