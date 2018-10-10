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Almanya’da tutuklu İranlı diplomat Belçika’ya iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:17 | Son Güncelleme

"İran Direnişi Ulusal Konseyi" etkinliğine saldırı emri veren İranlı diplomat Almanya'dan, Belçika'ya iade edildi

BERLİN (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te 30 Haziran'da düzenlenen İran muhalefetinin ''İran Direnişi Ulusal Konseyi'' etkinliğine saldırı yapma planına ilişkin tutuklanan İranlı diplomat Assadollah A.'nın Almanya'dan Belçika’ya iade edildiği bildirildi.

Almanya'nın Bamberg Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Avusturya’da akredite olan 46 yaşındaki İranlı diplomatın dün Belçika makamlarına teslim edildiği belirtildi.

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1 Temmuz'da göz altına alınan Assadollah A. daha sonra "casusluk faaliyetlerinde bulunmak" ve "cinayet için sözleşmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Assadollah A.'yı mart ayında Belçika'nın Antwerpen kentinde yaşayan bir çifte 30 Haziran'da Paris'te gerçekleştirilen İran muhalefetinin etkinliğine saldırı yapma talimatı vermekle suçlanıyor.

İranlı diplomatın ayrıca bunun için söz konusu çifte 500 gram "TATP" tipi patlayıcı maddeyle ateşleme mekanizması verdiği iddia ediliyor.

İranlı diplomatın dokunulmazlığının sadece akredite olduğu Avusturya'da geçerli ve kendisinin bu nedenle Almanya'da tatil yaptığı dönemde gözaltına alındığı belirtildi.

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Almanya İranlı diplomat

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