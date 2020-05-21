Almanya‘da tütün ürünlerinin reklam yasağı genişletiliyor

AB düzenlemelerinin zorunlu kıldığı uygulama yıllardır Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) vetosuna takılıyordu.Almanya’da federal hükümeti oluşturan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), tütün ürünlerinin reklamına ilişkin yasağın kapsamının genişletilmesi konusunda uzlaştı. Hazırlanan yeni bir kanun tasarısına göre, 2022’den itibaren klasik tütün ürünlerinin afiş ve benzeri şekilde sokakta reklamının yapılması da kademeli olarak yasaklanıyor. Elektronik sigara gibi yeni tip ürünlere ilişkin kapsamlı yasaklar ise 2024’te geliyor.

Afiş, billboard, sinema reklamı ve promosyonu yasak

Almanya’da halihazırda geçerli olan yasal düzenleme internette, radyo ve televizyon ile gazetelerde tütün ürünlerinin reklamının yapılmasını yasaklıyor. Hekimler ise uzun süredir yasağın kapsamının genişletilmesini, sokaklarda afiş ve billboardlar üzerinden, sinemalarda reklam filmi şeklinde veya promosyon olarak ücretsiz dağıtımının da yasak kapsamına alınmasını talep ediyor. Ancak bu değişiklik talebi şimdiye kadar hükümetin büyük ortakları olan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından reddediliyordu.