Almanya'da üç dinin temsilcisi çevre bilincine dikkat çekmek için fidan dikti

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bad Kreuznach kentinde, son yıllarda artan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla üç semavi dinin temsilcisi fidan dikti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bad Kreuznach Merkez Camisi, Kiliseler Birliği ve Yahudi Cemaatinin birlikte organize ettiği etkinliğin, ülkede her cuma düzenlenen küresel iklim grevine destek vermeyi ve ağaç dikmeyi özendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte DİTİB Bad Kreuznach Merkez Camisi Başkanı Cihan Şen ile din görevlisi Murat Tokgöz, Bad Kreuznach Kilise Birlikleri Başkanı Claus Clausen ile Yahudi Cemaati Başkanı Valerjan Ryvlin, dinlerine ait kutsal kitaplardan dua okudu.

Dernek Başkanı Şen, çevre konusunda duyarlılığın arttırılmasını önemsediklerini belirterek, "Bad Kreuznach’da ortak bir platformda yılda 3 defa bir araya gelen cami, kilise ve havra temsilcileri son yapılan toplantıda birlikte ağaç dikmeye karar verdik. Belediyemiz de ağaç için yer tanzimine onay verdi ve oluşan masrafları da katılan dini cemaatlar üstlendi. Böylece çevre bilincine dikkat çekmeye çalıştık." dedi.



