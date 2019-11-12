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Almanya'da üç IŞİD zanlısı gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

Alman polisi, Almanya'nın batısındaki Offenbach şehrinde IŞİD adına patlayıcılarla saldırı planladıkları şüphesiyle üç kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'da üç IŞİD zanlısı gözaltına alındı

Alman polisinin Almanya'nın batısındaki Offenbach şehrinde IŞİD adına patlayıcılarla saldırı planladıkları şüphesiyle gözaltına aldığı kişilerin ikisinin Türk, birinin Makedon asıllı olduğu bildirildi.

Frankfurt savcısı Nadja Niesen yaptığı açıklamada ana şüphelinin patlayıcı imal etmek isteyen 24 yaşındaki Makedon asıllı Alman vatandaşı olduğunu ve internet üzerinden silah almaya çalıştığını söyledi. 24 yaşındaki şüphelinin suç ortaklarının 22 ve 21 yaşındaki iki Türk uyruklu kişi olduğu belirtildi.

Frankfurt savcısı Niesen açıklamasında üç şüphelinin saldırıda mümkün olduğunca çok "kafiri" öldürmek istediklerini söyledi. Niesen şüphelilerin saldırı hedeflerinin bilinmemekle birlikte evlerine düzenlenen baskınlarda bulunan kanıtların bu konuyu aydınlatacağını düşündüğünü kaydetti. Nİesen şüphelilerin kendilerini çevrelerine IŞİD destekçisi olarak tanıttığını ve polis tarafından tanındıklarını açıkladı.

Savcı ana şüphelinin evinde bomba imal etmek için gerekli madde ve düzeneklerin bulunduğunu, ayrıca doküman ve elektronik verilerin de bulunduğunu söyledi. Savcı bütün şüphelilerin mi yoksa ana şüphelinin mi mahkeme önüne çıkacağına dair kararın Çarşamba günü verileceğini kaydetti.

Alman istihbarat teşkilatları ve polis, 2016 yılında Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra İslamcı militanlar tarafından düzenlenebilecek potansiyel saldırılar nedeniyle alarm durumunda bulunuyor.

Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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