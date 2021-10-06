Almanya'da Üç Partili Hükümet Görüşmeleri Başlıyor

Almanya'da 26 Eylül Pazar günü yapılan genel seçimlerle 16 yıllık Angela Merkel dönemi kapanırken 10 gündür sürdürülen öngörüşmeler sonrasında yeni koalisyon hükümetinin hangi partiler tarafından kurulacağı şekillenmeye başladı.

Seçimde aldıkları başarılı sonuçlarla yeni siyasi tabloda “kilit partiler” konumuna gelen Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP), koalisyon görüşmeleri için tercihlerinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile masaya oturmak olduğunu açıkladı.

Almanya’da sözkonusu 3 partinin renkleri nedeniyle “Trafik lambası koalisyonu” olarak tanımlanan hükümet için görüşmelerin Perşembe günü başlayacağı tahmin ediliyor.

Yeşiller Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck, şimdiye dek yapılan iştişareler sonrasında en fazla ortak yönlerinin SPD ve FDP ile olduğunun altını çizerken, FDP Genel Başkanı Christian Lindner de, Yeşiller ve SPD ile “üçlü görüşmelere” başlamak istediklerini söyledi. Lindner, görüşmelerin bir an önce başlaması amacıyla SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’la telefonlaştığını belirtirken, yapılacak görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile yeniden masaya oturabileceklerini ifade etti. SPD’li Scholz, diğer iki partinin “seçmenin tercihinden yana doğru karar aldıklarını” belirtti ve üçlü koalisyon kurulacağına inandığını söyledi.

Yorumculara göre yeni başbakan SPD'li Olaf Scholz olacak

Berlin’deki siyasi yorumcular, hem Yeşiller hem de FDP cephesinden yapılan açıklamalardan yola çıkarak yeni hükümetin SPD’li Olaf Scholz’un başbakanlığında kurulacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yeşiller ile FDP'nin kendi aralarındaki sondaj görüşmelerinde iklim ve vergilerin yükseltilmesi gibi bazı temel konularda önemli tavizler vererek, SPD ile hükümet için engelleri kaldırdıkları belirtiliyor. Yeşiller en son 2005'te, FDP ise en son 2013'te koalisyon ortağıydı. Merkel'in 16 yıllık başbakanlık döneminin 12 yılı CDU/CSU ve SPD koalisyonlarıyla geçti.

Öte yandan bu son gelişmelerin ardından, CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’in CDU lideri olarak koltuğunda kalması iyice zorlaştı. Birlik Partileri’nden çok sayıda siyasetçi, Laschet’in FDP ve Yeşiller’le koalisyon oluşturmayı başaramaması durumunda, görevinden istifa etmesini gündeme getirmişti. Birlik Partileri, seçimde tarihi oranda oy kaybetmişti.

SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu. Hükümeti kurmak için kilit durumda yer alan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de yüzde 14,8 oy almıştı.

