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Almanya'da uçak biletine "iklim vergisi" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze'nin uçak biletlerine "iklim vergisi getirilmesi" önerisine Ekonomi Bakanı Altmaier'den eleştiri geldi - Schulze: - "Hava trafiğinde adil bir karbondioksit bedeline ihtiyacımız var. Avrupa çapında böyle bir uygulama en doğru yol ama Almanya, AB içinde bir uzlaşmayı bekleyemez. Ben bu verginin hemen getirilmesinden yanayım"

BERLİN (AA) - Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, ülkede uçak biletlerinin tren biletlerinden daha ucuz olduğunu savunarak, hava taşımacılığında "iklim koruma" adında yeni bir vergi getirilmesini istedi.

Almanya'da iklim değişimine karşı alınacak önlemler kapsamında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Çevre, Ekonomi, Maliye, Ulaştırma, Tarım ve İçişleri Bakanları 3. kez toplandı.

Toplantı öncesi konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Çevre Bakanı Schulze, iklim gazı emisyonunda hava taşımacılığının da masraflara dahil edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hava trafiğinde adil bir karbondioksit bedeline ihtiyacımız var. Avrupa çapında böyle bir uygulama en doğru yol ama Almanya, AB içinde bir uzlaşmayı bekleyemez. Ben bu verginin hemen getirilmesinden yanayım."

- "Tren biletleri ucuzlatılmalı"

Schulze'nin önerisine Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'den tepki geldi.

Altmaier öneri için, "Bireysel önlemleri tartışmanın mantıklı geldiğini sanmıyorum." ifadesini kullanarak, iklim koruma adına bütünsel bir bakışa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Christian Dürr de Bakan Schulze'nin açıklamasını eleştirerek, "Uçak bileti pahalı hale getirileceğine, tren biletleri ucuzlatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

SPD'li Maliye Bakanı Olaf Scholz ise bu konuda kuralların genişletilmesi ve makul fiyatlandırma sistemine ihtiyaç olduğunu belirterek, Schulze'nin önerisine çekimser tavır sergiledi.

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