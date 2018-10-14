HABER

Almanya’da Uçak Kazası

14.10.2018 22:07 | Son Güncelleme

Almanya’nın Hesse eyaletinde Cessna tipi bir uçak havaalanı yakınında bulunan bir yolda yayaların üzerine düştü. Kazada 9-10 yaşlarında bir çocuk ve iki kadın hayatını kaybetti

Almanya’da Uçak Kazası

Almanya’nın Hesse eyaletinde Cessna tipi bir uçak havaalanı yakınında bulunan bir yolda yayaların üzerine düştü. Kazada 9-10 yaşlarında bir çocuk ve iki kadın hayatını kaybetti.

Kaza Hesse eyaletinin Fulda kentindeki Wasserkuppe Dağı yakınında meydana geldi.

Polis uçağın başarısız bir iniş denemesinin ardından yükselmeyi başaramadığını ve önce bariyere ardından bir ağaca çarparak düştüğünü bildirdi.

Uçakta bulunan dört kişi ve bir görgü tanığı kaza nedeniyle travma yaşadı.

PARTNERHamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?Hamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?
Bavyera Seçimlerinde CSU ve SPD Hezimet YaşadıBavyera Seçimlerinde CSU ve SPD Hezimet Yaşadı
‘ABD Sopa Göstermenin İşe Yaradığını Gördü'‘ABD Sopa Göstermenin İşe Yaradığını Gördü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?

ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?

Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.