Almanya’da Uçak Kazası

Almanya’nın Hesse eyaletinde Cessna tipi bir uçak havaalanı yakınında bulunan bir yolda yayaların üzerine düştü. Kazada 9-10 yaşlarında bir çocuk ve iki kadın hayatını kaybetti.

Kaza Hesse eyaletinin Fulda kentindeki Wasserkuppe Dağı yakınında meydana geldi.

Polis uçağın başarısız bir iniş denemesinin ardından yükselmeyi başaramadığını ve önce bariyere ardından bir ağaca çarparak düştüğünü bildirdi.

Uçakta bulunan dört kişi ve bir görgü tanığı kaza nedeniyle travma yaşadı.

