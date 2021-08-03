HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da üçüncü doz aşı planlanıyor

Almanya'da üçüncü doz aşı planlanıyor

03.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da eyaletlerin sağlık bakanları belirli gruplara üçüncü doz aşı yapılması ve 12-17 yaş grubuna aşı imkanı sunulması kararı aldı.

Almanya'da üçüncü doz aşı planlanıyor

Aşılar isteğe bağlı olarak yapılacak.Almanya'da Eylül ayından itibaren bağışıklık sistemi zayıf olanlar için koronavirüse karşı üçüncü doz aşı uygulanması planlanıyor. Almanya'nın 16 eyaletinin sağlık bakanlarının Pazartesi günü yaptığı toplantıda alınan karara göre, önlem amaçlı olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlara ve bakıma muhtaç kişilere tazeleme aşısı yapılması öngörülüyor.

Eyalet sağlık bakanlarının toplantısında ayrıca, 12 ile 17 yaş arası gruba aşı imkânı sunulması kararlaştırıldı. Bu yaş grubu için aşıların aşı merkezlerinin yanı sıra doktor muayenehanelerinde yapılması mümkün olacak. Bakanların toplantısında, tıpkı nüfusun geri kalanında olduğu gibi 12-17 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasının da isteğe bağlı olması kararlaştırıldı. Bu yaş grubuna aşı yapılabilmesi için ebeveynlerin onayı gerekiyor. Bu yaş grubundaki 4,5 milyon çocuğun yüzde 10'u halihazırda aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, "İsteyen herkes yaz döneminde aşı olabilir. Bütün yaş grupları için yeterince aşı mevcut" açıklamasında bulundu.

Avrupa İlaçAjansı, BioNTech/Pfizer aşısını 12 yaşından büyükler için Mayıs ayında onaylamıştı. Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) ise çocukların ve gençlerin ancak bir rahatsızlıkları olduğu takdirde ve Covid-19'u ağır geçirme riskleri varsa aşı olmalarını tavsiye etmişti. Bunu da henüz aşıya yönelik yeterli verinin bulunmamasıyla gerekçelendirmişti.

Alınan karar gereği, daha önce hangi aşıyı olmuş olurlarsa olsunlar, üçüncü doz için Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşıları kullanılacak.

Almanya'da, daha bulaşıcı olan Delta varyantının yayılması yeni kısıtlamaların gelebileceği endişelerini de beraberinde getiriyor. Eyalet yönetimleri, salgının dördüncü dalgasından korunmak için daha fazla kişiyi aşılamayı hedefliyor.

Halen Almanya'da nüfusun yüzde 52'sinden fazlası koronavirüse karşı aşılarını tamamlarken, yaklaşık yüzde 62'sine ise en az bir doz aşı yapıldı.

Reuters/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken sözlerOrman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Sosyal medyadan söz verdi! "O tesislerde asla..."

Sosyal medyadan söz verdi! "O tesislerde asla..."

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

Marmaris'te ölüm-kalım mücadelesi

Marmaris'te ölüm-kalım mücadelesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.