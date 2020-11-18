Almanya’da Ülkücü Dernekler Yasaklanıyor

Almanya’da "Bozkurtlar" olarak tanımlanan Ülkücü dernek ve çatı örgütlerinin faaliyetlerini ve sembollerini yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi’nin öncülüğünde hazırlanan ve hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU ve koalisyon ortakları SPD ile muhalefetteki liberal FDP’den de destek bulan tasarıya göre, Federal İçişleri Bakanlığı başta Ülkücüler’in çatı örgütleri Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) ve Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) olmak üzere tüm oluşumların yasaklanması için çalışmaları başlatacak.
Alman Dernekler Kanuna’na göre, bir siyasi derneğin yasaklanabilmesi için, derneğin hedef veya faaliyetlerinin ceza yasasını ihlal etmesi ya da anayasal düzene veya kamu düzenine aykırılık teşkil etmesi ve bunların kanıtlanması gerekiyor.
Kabul edilen tasarı neler öngörüyor?
Federal Meclis’te oy çoğunluğuyla kabul edilen ve "Milliyetçiliğe ve Irkçılığa Meydan Okuyoruz- Ülkücü Hareketin Etkisini Püskürtmeliyiz" başlığını taşıyan tasarıda, "Ülkücü hareketin Almanya ve Avrupa’daki etkisini azaltmak için Federal hükümetin gerekli tüm önlemleri alması talep ediliyor. Ayrıca harekete bağlı derneklerin yasaklanması için hukuki altyapının hazırlanması istenirken, Ülkücüler’in Alman anayasasına ve Alman toplum değerlerine, insan onuru düşüncesine karşı şiddet de içeren faaliyetlerde bulundukları ve toplumsal barışı hedefledikleri iddiası yasak kararına gerekçe olarak gösteriliyor.
Kabul edilen tasarıda, Ülkücülere karşı "kararlı adımlar atılarak, önlemler alınması, çalışmalarının takip altına alınması, sosyal medya üzerinden yapılan propaganda çalışmalarının denetlenmesi" de öngörülüyor.
Anayasayı Koruma Teşkilatı Ülkücüler için ne demişti?
Almanya’da iç güvenliği korumaktan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, merkezi Frankurt'ta bulunan ve Ülkücülere ait sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturan Almanya Türk Federasyonu'nu "Güvenliği tehdit eden organizasyonlar" listesine almıştı. Teşkilatın yıllık raporlarında, "MHP yanlısı" ve "ultra milliyetçi" olarak adlandırılan Ülkücüler arasında şiddete meyilli olanların sayısının hızla arttığı ve antisemit görüşlerin yaygın olduğu iddiaları da yer alıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2019 yılı raporunda, Almanya’daki Ülkücü hareketin Türkiye’de MHP ile doğrudan bağlantılı olduğu, ADÜTDF’nin, çatısı altındaki en az 170 yerel dernek ve 11 bin sempatizanıyla Almanya’daki "milliyetçi ve aşırı sağcı fikirleri savunan en güçlü oluşumlar arasında yer aldığı" kaydedildi.
Alman politikacılar VOA Türkçe’ye konuştu
Alman medyasında çıkan haberlerde, Yeşiller’in hazırladığı ve mecliste çoğunluğu arkasına alan tasarının, Fransa’daki yasaklama kararı örnek alınarak hazırlandığı belirtildi. Fransa, ülkedeki Ülkücü dernekleri, "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket oldukları, ayrıca şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle yasaklamıştı.
Almanya’daki yasaklama girişimiyle ilgili VOA Türkçe’ye bilgi veren CDU Federal Meclis İçişleri Komisyonu Üyesi Christoph de Vries, Ülkücüler’in "biyolojik ırkçılık" yaptıklarını ve temel demokratik değerlere karşı olduklarını iddia etti. "Etnik Türk olmayanlara, Kürtlere ve Ermenilere karşı yapılan tahrik ve saldırılar, özgürlükçü-demokratik temel düzenimizle uyuşmuyor. Fransa’nın tavrını örnek alarak, Almanya’da en büyük aşırı sağcı grup olan Bozkurtlar’ın yasaklanması için süreci başlatmalıyız" diyen CDU’lu politikacı, Alman veya Türk ayrımı yapılmadan tüm aşırı sağcı gruplara aynı muamelenin yapılması gerektiğini de ifade etti.
Yeşiller Partisi’nin 2008-2018 yılları arasında Eş-Başkanı olan Cem Özdemir de, fanatik ve aşırı siyasi oluşumlara karşı tavır alınması gerektiğini kaydetti. Almanya’da PKK ve yan kuruluşlarının yasak olduğunu hatırlatan Özdemir, "Sıra şimdi aşırı sağcı ve organize suçlarla bağlantıları olan Bozkurtlar’da. Türkiye’deki örgütlenmelerine buradan karışamayız. Ama buradaki insanların huzur içinde birlikte yaşamalarına karşı faaliyetlerini durdurma imkanmız var" şeklinde görüş belirtti.
Ülkücü hareketin çatı örgütü Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu ise yasaklama girişimiyle ilgili bir açıklama yapılmayacağını duyururken, Federasyon Başkanı Şentürk Doğruyol VOA Türkçe’nin röportaj isteğine yanıt vermedi.