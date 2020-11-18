Almanya’da Ülkücü Dernekler Yasaklanıyor

Almanya’da "Bozkurtlar" olarak tanımlanan Ülkücü dernek ve çatı örgütlerinin faaliyetlerini ve sembollerini yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi’nin öncülüğünde hazırlanan ve hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU ve koalisyon ortakları SPD ile muhalefetteki liberal FDP’den de destek bulan tasarıya göre, Federal İçişleri Bakanlığı başta Ülkücüler’in çatı örgütleri Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) ve Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) olmak üzere tüm oluşumların yasaklanması için çalışmaları başlatacak.

Alman Dernekler Kanuna’na göre, bir siyasi derneğin yasaklanabilmesi için, derneğin hedef veya faaliyetlerinin ceza yasasını ihlal etmesi ya da anayasal düzene veya kamu düzenine aykırılık teşkil etmesi ve bunların kanıtlanması gerekiyor.

Kabul edilen tasarı neler öngörüyor?

Federal Meclis’te oy çoğunluğuyla kabul edilen ve "Milliyetçiliğe ve Irkçılığa Meydan Okuyoruz- Ülkücü Hareketin Etkisini Püskürtmeliyiz" başlığını taşıyan tasarıda, "Ülkücü hareketin Almanya ve Avrupa’daki etkisini azaltmak için Federal hükümetin gerekli tüm önlemleri alması talep ediliyor. Ayrıca harekete bağlı derneklerin yasaklanması için hukuki altyapının hazırlanması istenirken, Ülkücüler’in Alman anayasasına ve Alman toplum değerlerine, insan onuru düşüncesine karşı şiddet de içeren faaliyetlerde bulundukları ve toplumsal barışı hedefledikleri iddiası yasak kararına gerekçe olarak gösteriliyor.