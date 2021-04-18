Almanya’da “Ulusal Matem Günü”

Almanya'da Corona salgınında hayatını kaybedenler için "Ulusal Matem Günü" düzenlendi. Başkent Berlin'deki merkezi anma törenine, Corona nedeniyle yaşamını yitirenlerin yakınlarını temsil eden 5 kişilik bir grubun yanısıra, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Başbakan Angela Merkel de katıldı. Berlin’deki ilk tören Kaiser-Wilhelm-Gedaechtnis Kilisesi’nde düzenlendi. Burada cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı, Corona nedeniyle ölenlerin yakınlarıyla birlikte yaşamını yitirenler anısına mum diktikten sonra, 3 büyük dinin temsilcileri dua etti. Almanya’daki Müslümanları temsilen Almanya İslam Toplumu’ndan imam Esnaf Begiç, Kur’an’dan bir sure okudu.
İkinci anma töreni Konzerthaus Binası’nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Pandemi toplumumuzda büyük yaralara ve korkunç boşluklara neden oldu. Pandeminin beraberinde getirdiği yükten hepimiz yorulduk. Bu tören bize bir an olsun, kendi içimize çekilip, siyasetten uzak, pandeminin neden olduğu trajediyi anma olanağını sunuyor" dedi. Corona nedeniyle insanların birbirinden uzak durmak zorunda kaldığını ifade eden Steinmeier, son haftalarda düzenlenen hükümetin Corona politikaları karşıtı gösterilere atfen, "Yaşadığımız üzüntüye paralel, kızgınlık ve bıkkınlık da söz konusu. Buna anlayış gösteriyorum. Ama politikanın bazen zor ve trajik kararlar almak zorunda kaldığını da hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu. Her iki anma törenine de, pandemiye yönelik kurallar nedeniyle çok az davetli katılabilirken, törenler televizyonlardan canlı yayınlandı.
Almanya’da son 24 saat içinde 293 kişinin hayatını kaybetmesi ile ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79 bin 914 oldu. Bu arada virüsün Almanya’ya ulaşmasından bu yana yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı ise yaklaşık 2 bini buldu. Bu rakama Alman vatandaşlığına geçen Türkler’in dahil olmadığı ifade edildi. Geçen yıl pandeminin ilk dalgasında mart ayında yaşamını yitiren 81 yaşındaki F.A., Corona nedeniyle ölen ilk Türk vatandaşı olarak kayıtlara geçmişti.
Bazı medya kurumlarının, Almanya’da Corona nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun göçmen kökenli insanların oluşturduğu şeklindeki iddialar, geçen haftalarda tartışmalara neden oldu. Tanınmış bir bilim insanının, "Irkçılara malzeme vermemek için bu konuyu açıkça konuşamıyoruz" şeklindeki görüşü tartışmaları alevlendirirken, çok sayıda başka bilim dünyasından uzman ve kurum bu konuda somut bir veri bulunmadığını, ancak daha riskli işlerde çalışan, eğitim seviyesi düşük, barınma ve sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan kişilerin yakalanma oranının daha yüksek olduğunun söylenebileceğini kaydetti.
Öte yandan pandemiye mücadelede başarılı olunması için Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik yapılmasını ve kısıtlamalar ve tam kapanma gibi önlemlerin ülke genelinde ‘tek elden’ alınmasını içeren tasarının gelecek günlerde onaylanması bekleniyor. Federal Meclis’te Cuma günü görüşüldükten sonra, önümüzdeki hafta başında Eyaletler Meclisi’nde ele alınacak tasarı Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından imzalandıktan sonra hayata geçirilecek. Geriden kalan dönemde sıkı önlemlerin alınmasını engelleyen federal eyaletleri devre dışı bırakmayı hedefleyen tasarıyı hazırlayan Başbakan Angela Merkel, "Virüs gecikmeyi affetmez" diyerek, katı önlem uygulamalarının ülke genelinde hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Tasarıya göre, 100 bin nüfus başına son 7 gündeki vaka sayısının 100’ün üzerinde olması durumunda akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve yiyecek-içecek satan marketler, eczaneler ve petrol istasyonları hariç tüm mağazalar kapalı kalacak. Vaka sayısının 200’ü aşması durumunda ise okullar uzaktan eğitime geçecek.