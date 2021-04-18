Almanya’da “Ulusal Matem Günü”

Almanya'da Corona salgınında hayatını kaybedenler için "Ulusal Matem Günü" düzenlendi. Başkent Berlin'deki merkezi anma törenine, Corona nedeniyle yaşamını yitirenlerin yakınlarını temsil eden 5 kişilik bir grubun yanısıra, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Başbakan Angela Merkel de katıldı. Berlin’deki ilk tören Kaiser-Wilhelm-Gedaechtnis Kilisesi’nde düzenlendi. Burada cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı, Corona nedeniyle ölenlerin yakınlarıyla birlikte yaşamını yitirenler anısına mum diktikten sonra, 3 büyük dinin temsilcileri dua etti. Almanya’daki Müslümanları temsilen Almanya İslam Toplumu’ndan imam Esnaf Begiç, Kur’an’dan bir sure okudu.

İkinci anma töreni Konzerthaus Binası’nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Pandemi toplumumuzda büyük yaralara ve korkunç boşluklara neden oldu. Pandeminin beraberinde getirdiği yükten hepimiz yorulduk. Bu tören bize bir an olsun, kendi içimize çekilip, siyasetten uzak, pandeminin neden olduğu trajediyi anma olanağını sunuyor" dedi. Corona nedeniyle insanların birbirinden uzak durmak zorunda kaldığını ifade eden Steinmeier, son haftalarda düzenlenen hükümetin Corona politikaları karşıtı gösterilere atfen, "Yaşadığımız üzüntüye paralel, kızgınlık ve bıkkınlık da söz konusu. Buna anlayış gösteriyorum. Ama politikanın bazen zor ve trajik kararlar almak zorunda kaldığını da hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu. Her iki anma törenine de, pandemiye yönelik kurallar nedeniyle çok az davetli katılabilirken, törenler televizyonlardan canlı yayınlandı.