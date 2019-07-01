HABER

Almanya'da Uluslararası Cesaret Ödülü'nün sahipleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Mahkeme salonunda eşi ve çocuğunun gözleri önünde katledilen Marwa El-Sherbini'nin anısına ilk kez verilecek Uluslararası Cesaret Ödülü'ne, Solingen katliamında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç ile Yeni Zelanda'daki terör saldırısında eşi ölen Farid Ahmed layık görüldü

KÖLN (AA) - Almanya'da bu yıl ilk kez verilecek "Uluslararası Cesaret Ödülü"ne, Solingen'de 26 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç ile Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında eşini kaybeden Farid Ahmed layık görüldü.

Dresden Eyalet Mahkeme salonunun ortasında ırkçı saldırıya uğrayarak öldürülen Marwa El-Sherbini anısına bu yıl ilk kez sahiplerini bulacak Uluslararası Cesaret Ödülü, El-Sherbini'nin 10. ölüm yıl dönümü münasebetiyle, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) tarafından verilecek.

Mevlüde Genç ve Farid Ahmed'in yakınlarını ırkçı saldırılarda kaybetmelerine rağmen, barış ve hoşgörü mesajları vermeleri nedeniyle bu ödüle layık görüldükleri belirtildi. Ödülün yıl sonununda yapılacak törenle sahiplerine takdim edileceği kaydedildi.

Merkezi Köln'de bulunan ZMD Başkanı Aiman Mazyek, Marwa El-Sherbini'nin cesaret, hoşgörü ve anayasal hak olan ibadet özgürlüğünü gelecek nesillere miras bırakmak için yaşamını feda ettiğini dile getirdi.

İslam düşmanlığına karşı canlarını veren bu insanları asla unutmayacaklarını ve onlar için hep dua edeceklerini belirten Mazyek, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile daha güçlü mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

- Mahkeme salonunda katledilmişti

Anısına ödül verilecek olan Marwa el-Sherbini, 2009'da çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesinde eşinin ve üç yaşındaki oğlunun gözleri önünde 18 bıçak darbesi ile öldürülmüştü.

Eşini korumaya çalışan Ehemann Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme salonunda görevli polisler de saldırgan sanarak Okaz'ı bacağından vurmuştu. Okaz, olay sonrası 3 yaşındaki oğluyla birlikte Almanya'yı terketmişti.

- Solingen katliamı

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Mevlüde Genç, saldırıda 2 çocuğunu, 2 torununu ve 1 yeğenini kaybetmişti.

- Christchurch terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında aralarında Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Mısır vatandaşlarının da olduğu 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Al Nur Camisi'ndeki terör saldırısında eşini kaybeden Farid Ahmed, teröristi affettiğini açıklamıştı.

PARTNERAnoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!Anoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!
Erganili 10 yaşındaki Ada’dan büyük başarıErganili 10 yaşındaki Ada’dan büyük başarı
Özel çocuklar ilk kez denizle buluştuÖzel çocuklar ilk kez denizle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü Marwa El-Sherbini

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de şüpheli ölümler! Soruşturma başlatıldı

108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor

108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor

Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika! İstanbul Maltepe'deki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.