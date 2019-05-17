Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliği iftarı

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezince Almanya'nın Köln kentinde iftar programı düzenlendi. İftara UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran ve AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka'nın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. UID Genel Başkanı Bilgi, konuşmasında, Avrupa'da yaşayan Müslümanların Avrupa’nın asli bir unsuru olduğunu ifade ederek, "Evrensel bir din olan, dünyanın her tarafında mensupları olan İslam’ın, sadece Orta Doğu’ya has bir kıta dini gibi yansıtılma gayreti eşyanın tabiatına aykırılık teşkil etmektedir." ifadesini kullandı. Bilgi, "Yurt dışı Türk toplumunun ve her bir Müslümanın yakın geçmişte gerçekleşen çeşitli terör saldırıları karşısındaki duruşunu önemsediklerini kaydederek, "Bu iftar davetimiz vesilesi ile bir kez daha her türlü terörü 'ama'sız ve 'lakin'siz ayaklarımızın altına aldığımızı ve lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. İslam ile hiçbir ilgisi olmayan bu terör örgütlerinin ve uzantılarının gerçekleştirdiği menfur saldırıların Avrupalı Müslümanların hayatlarını daha da zor kıldığı bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Anadolu kültürünün beslediği hoşgörü iklimini Avrupa’ya yansıtmanın önemine değinen Bilgi, şunları kaydetti: "Ramazan ayı ve iftar sofraları bu güzelliği anlatabilmek adına güzel bir vesile teşkil etmektedir. Yaklaşık 60 yıl önce Avrupa’nın değişik ülkelerine işçi olarak gelen toplumumuzun, bugün ekonomi ve siyasette var oluşuna kısmen de olsa şahidiz. Ancak bilimde, edebiyatta, kültür, sanat ve hatta siyasette çok daha etkin olmamız elzem. Buna bağlı olarak Avrupa’nın asli unsuru sıfatıyla hep beraber, Almanya’nın, Fransa’nın, Belçika’nın, Hollanda'nın ve diğer ülkelerin refahının ve toplumsal barışının devam etmesine katkımız artan oranda sürmelidir." Bilgi, kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak Anadolu topraklarında Müslüman, Hristiyan ve Musevi vatandaşların yüzlerce yıldır sürdürdüğü beraber yaşama kültürünü Avrupa’ya yansıtmanın, Avrupa’da ırkçılık virüsünü yaymaya çalışan çevrelere verilebilecek en güzel cevap olduğunu söyledi. "Avrupa ve Batı bizleri bir tehdit olarak değil bir zenginlik, hatta bir fırsat olarak görmeli." diyen Bilgi, "Bugün, başta Almanya olmak üzere Avrupa da yaşamakta olan 5,5 milyon Avrupalı Türk toplumu bu kıta ile kader birlikteliği oluşturmuş durumdadır." şeklinde konuştu.