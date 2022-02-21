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Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış

21.02.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da üretici fiyatları Ocak ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 25 artış gösterdi.

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış

1949 yılından bu yana en yüksek artış yaşandı.Almanya'daenerji fiyatlarının yükselmesi ile üretici fiyatları tavan yaptı. Alman Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) 2021 yılının Ocak ayına göre yüzde 25 ile rekor artış kaydetti. ÜFE Aralık'ta yıllık yüzde 24,2 artmıştı. ÜFE Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. ÜFE Aralık'ta aylık yüzde 5 artarak rekor kırmıştı.

Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasında "Bu artış 1949 yılında anket yapılmaya başlandığından bu yana bir önceki yılın aynı ayına göre görülen en yüksek artış" denildi.

Enerji fiyatları yükselişte etkili oldu. Ancak sadece enerji değil, bir yıl önceye göre kahveden otomobil fiyatlarına her alanda fiyat artışı yaşanıyor.

TÜKETİCİYE YANSIMASI BEKLENİYOR

Landesbank Baden-Württemberg LBBW'den ekonomist Jens-Oliver Niklasch bu fiyat artışlarının "Bir kısmının perakendeci tarafından tüketiciye yansıması beklenebilir" dedi.

Üretici fiyatları enflasyonun seyri konusunda bir indikatör olarak görülüyor. Çünkü ürünler henüz üretilmeden fabrika kapısındaki fiyat baz alınıyor yani ürün henüz işlenmeden veya rafa konmadan önceki veri baz alındığı için tüketici fiyatlarının gelecekteki seyrine dair işaret veriyor.

Commerzbank ekonomisti Ralph Solveen enflasyon üzerindeki baskının yüksek olduğunu belirterek "Enflasyonun sonbahara kadar Almanya'da yüzde 5 civarında syeretmesini bekliyoruz" dedi.

Bu durumun Avrupa Merkez Bankası (AMB) üzerindeki faiz artışı baskısını da artırması bekleniyor.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ

Enerji fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan 66,7‘lik artışın etkili olduğu belirtilirken, enerji hariç üretici fiyat artışının yüzde 12 düzeyinde olduğu kaydediliyor.

Gıda enflasyonu yüzde 8,4 olurken, bitkisel yağ fiyatları yüzde 58,5, tereyağ yüzde 61,1 ve kahve yüzde 14,7 oranında artış gördü.

Uzmanlar fiyat artışlarının ekonomik toparlanmayı baltalayabileceğine dikkat çekiyor.

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Almanya
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