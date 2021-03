Almanya'da uyum için beş aşamalı plan

Merkel ile birlikte zirveye ev sahipliği yapan federal hükümetin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da eylem planıyla uyumun yaşamın her alanı ve her düzeyde sistematik olarak destekleneceğini ve toplumsal birliğin güçlendirileceğini kaydetti.

Aile Bakanı Franziska Giffey, zirve sonrası yaptığı açıklamada "Almanya'da hala pek çok alanda ırkçılık sorunumuz var" derken Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Uyum sadece toplumsal ahlaki bir yükümlülük değildir. Aynı zamanda Alman ekonomisinin de yararınadır" vurgusu yaptı.

"Uyum, ayrımcılığa uğrayanlardan bekleniyor"

Zirveye katılan sivil toplum kuruluşlarından "Each One Teach One" derneğinin başkanı Daniel Gyamerah ise "uyumun tek taraflı olarak ayrımcılığa uğrayanlardan beklendiği" eleştirisinde bulunarak devlet ve toplumun da uyuma aktif destek vermesi gerektiğini belirtti, bu bağlamda sabit kotaları bulunan bir "katılım yasası" çıkarılması önerisinde bulundu.

Almanya Uyum Vakfı Genel Direktörü Gonca Türkeli-Dehnert de kamu personelinde göçmen kökenlilerin sadece yüzde 12 olduğuna dikkat çekerek bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefet yeterli bulmadı

Muhalefet partileri ise uyum planını yeterli bulmadı. Sol Parti önlemlerin yeterli olmadığını belirterek beş yıllık oturumun ardından vatandaşlık hakkı tanıyacak yeni bir vatandaşlık yasası çıkarılması talebinde bulundu.