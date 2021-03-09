Almanya'da uyum için beş aşamalı plan

Merkel ile birlikte zirveye ev sahipliği yapan federal hükümetin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da eylem planıyla uyumun yaşamın her alanı ve her düzeyde sistematik olarak destekleneceğini ve toplumsal birliğin güçlendirileceğini kaydetti.

Sivil toplum kuruluşları ve göçmen derneklerinden 120 temsilcinin de katıldığı dijital buluşmada konuşan Başbakan Merkel, göçmenlerin karşısında hala yapısal dezavantajlar bulunduğunu belirterek "Uyum, ülkemizin güçlendirilmesinde bir katma değerdir… Hepimiz Almanya'yız. Hedef bu" dedi.

Almanya'ya gelen yabancılar ve ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin topluma uyumunu çeşitli boyutlarıyla teşvik etmeyi hedefleyen plan, göç öncesinden dil öğrenimine, göçmenlerin istihdam piyasasına kazandırılmasından kamu ve özel sektörde fırsat eşitliğine 100'ü aşkın önlem içeriyor. Planın hazırlanması sürecinde, aralarında 75 göçmen derneğinin de bulunduğu sivil toplumla da işbirliği yapıldı.

İlk hedef nitelikli iş gücü

Zirvede açıklanan beş aşamalı uyum planının ilk aşaması göç öncesi önlemleri kapsıyor. Menşe ülkelerde nitelikli iş gücünün kazanılabilmesi için bilgilendirme ve aydınlatma kampanyaları düzenlenmesi öngörülüyor.

Almanya'ya geliş sonrası ilk uyum önlemlerini içeren ikinci aşamada ise dil öğreniminin teşviki, günlük yaşamla ilgili danışmanlık, diplomaların tanınması gibi alanlarda iyileştirmeler hedefleniyor.

Üçüncü aşamada toplumsal yaşama ayak basış ve katılımla ilgili önlemler yer alıyor. Bu aşamada istihdam piyasasına uyumun yanı sıra sivil toplum ve toplumsal aktivitelere katılım da teşvik edilecek.

Topluma katılım ve vatandaşlık

Toplumla bütünleşmeyi desteklemesi düşünülen dördüncü aşamada ise sağlık, kültür, medya, spor gibi alanlara katılımı ve çok renkliliği teşvik edici stratejiler hayata geçirilecek.

Beşinci ve son aşamada ise topluma aidiyet ve toplumda bütünlüğü güçlendirici önlemler merkezde yer alıyor. Bu bağlamda Alman vatandaşlığına kabullerin artırılması, siyasi eğitim ve siyasete katılım, ekonomi ve kamuda fırsat eşitliği ile ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele önlemleri öngörülüyor.