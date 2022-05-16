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Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı artıyor

16.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da arka arkaya dördüncü yılda da uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış kaydedildi.

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı artıyor

Federal hükümetin verdiği bilgilere göre, eroin ve opioid kullanımı ölüm nedenleri arasında başı çekiyor.Almanya'da hükümetin Uyuşturucu İle Mücadele Sorumlusu Burkhardt Blienert, uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısının arka arkaya dördüncü yılda da artarak geçen yıl bin 826'ya ulaştığını açıkladı. 2020 yılında uyuşturucu kurbanlarının sayısı bin 581 iken, 2017 yılında ise bu sayı bin 272 olarak kayıtlara geçmişti.

Blienert'in verdiği bilgilere göre, en fazla can kaybı eroin ile opioidleri tek başına veya diğer maddelerle birlikte kullanan kişiler arasında görüldü. Aşırı dozda eroin kullanımı kaynaklı ölümlerin sayısı 195'e yükselirken, opioid kaynaklı ölümlerin sayısı ise 88 olarak tespit edildi. Verilere göre, amfetamin, amfetamin türevleri, metamfetamin ve kokain kullanımına bağlı ölümlerin sayısında da artış gözlendi.

Blienert: Bağımlılara ulaşmalıyız

Sayıların "şoke edici" olduğunu belirten Blienert, Almanya'nın uyuşturucu ile mücadele politikasının şimdiye kadar olduğu şekliyle devam edemeyeceğini söyledi. Yardım, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinin daha hızlı ilerlemesi ve doğrudan insanlara ulaşması gerektiğini belirten hükümet yetkilisi, eyalet yönetimleriyle temel ilkeler üzerinde istişarelere acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı. Blienert, "Ağır bağımlı hastalara ulaşılamaması veya bu kişilerin hastalıkları ve bunun sosyal sonuçları ile yalnız bırakılması kabul edilemez" dedi.

"Saf kokain bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı"

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlem Merkezi (EMCDDA) de bir süre önce yayımladığı raporda, Avrupa'da başta kokain olmak üzere uyuşturucu kullanımının rekor artış gösterdiği ve uyuşturucu üretiminin Avrupa'ya kaydığı uyarısı yapmıştı. Raporda, 2020 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye ve Norveç'te ele geçirilen kokain miktarının bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 214,6 tona yükseldiği belirtilerek bu miktarın 2022'de 300 tona ulaşabileceği tahmininde bulunulmuştu.

Kokainin esrarın ardından Avrupa'da en çok kullanılan uyuşturucu haline geldiğini belirten uzmanlar, "uygun fiyatlarla yüksek saflığa sahip kokain bulmanın şimdiye kadar hiç bu kadar kolay olmadığı" uyarısı yapmıştı. Raporda özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya'da uyuşturucu çeteleri arasındaki rekabetin yoğunlaştığı ve sokak çatışmalarına evrildiği de not edilmişti.

dpa,DW/BÖ,BK

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