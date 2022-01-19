Almanya'da Vaka Sayıları Rekor Kırıyor

Almanya, COVID-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısını açıkladı. Ülkede son 24 saatte, 112 bin 323 yeni vaka tespit edildi, 239 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayılarının artması Omicron varyantının her geçen gün daha da etkin olmasıyla ilişkilendiriliyor.

Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 8 milyon 186 bin 850’ye yükseldiği ülkede, toplam can kaybı sayısıysa 116 bin 81 oldu. Almanya'daki ilk tespit edilen COVID-19 vakası, nerdeyse iki yıl önce 27 Ocak 2020 tarihinde Bavyera eyaletinin Münih şehrinde görülmüştü.

Öte yandan ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı olan insidans da rekor kırarak 584,4 olarak belirlendi. Gelişmelerle ilgili bir açıklama yapan Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, vaka sayılarında zirveye daha ulaşılmadığını söyledi. "Omicron varyantıyla bağlantılı vaka sayılarında zirveye önümüzdeki Şubat ayının ortasında ulaşılacağına ve ardından vaka sayısının tekrar düşebileceğine inanıyorum. Ancak henüz zirveye ulaşmadık" diyen bakan, aşı zorunluluğunun Federal Meclis tarafından karara bağlanması ve hızla yürürlüğe girmesi gerektiğini de söyledi.

Sağlık Bakanı "Sonbaharda gelecek olan yeni bir dalgaya karşı başarılı olmak için aşı zorunluluğunun Nisan ayında ya da Mayıs ayında yürürlüğe konulması gerekiyor" şeklinde konuştu. Omicron varyantlı vakaların yükselmesi ve buna paralel aşılama oranının düşük kalması nedeniyle ülkeyi çok zor haftaların beklediğini vurgulayan bakan, ölüm sayılarının artabileceği ve hastane sağlık hizmetlerin aksayabileceği uyarısında bulundu.

Yeni tedbirler devreye sokuldu

Bu arada hükümet, Coronaya karşı tedbirler kapsamında yeni bir düzenlemeyi devreye soktu. Buna göre, Corona virüsü salgınına yakalanıp iyileşenlerin aldığı ve şimdiye dek altı ay geçerli olan belgenin süresi üç aya indirildi. Hastalığa yakalanıp iyileşenler de sosyal hayattan faydalanabilmek için üç aydan sonra aşı olmak zorunda kalacak. Söz konusu kişiler aksi halde ‘2G’ kuralının geçerli olduğu, yani sadece iki kez aşılananların girebildiği yiyecek içecek alanları, alışveriş merkezleri ve çeşitli kültürel etkinlikler gibi hiçbir yere giremeyecek.

Salgında suç oranları yükseldi

Öte yandan, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Corona salgını sürecinde Almanya‘da siyasi içerikli suç sayısı da son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2021 yılında bir önceki yıla göre siyasi suçlar yüzde 6 oranında artarak 47 bin 303’e yükselirken, siyasi içerikli suçların önemli bir bölümü aşırı sağcı kişi ve gruplar tarafından işlendi. Yetkililer, artışın nedenini salgın önlemleri ve aşı karşıtlarının gösterilerine bağladı. Alınan önlemlere tepki olarak aşı zorunluluğu tartışmalarına paralel düzenlenen gösteriler, giderek artıyor.

Geçenlerde düzenlenen eylemlerde organizatörlere göre 250 bin kişi protesto amacıyla sokaklara döküldü. Almanya’nın doğusundaki kentlerde kısmen izin verilmemesine rağmen yapılan bazı yürüyüşlerde, polislere ve gazetecilere saldırılar oldu. Siyasetçiler, salgın uygulamalarına karşı yapılan eylemlerin gittikçe radikalleşmesine nasıl engel olunabileceğini tartışıyor.

