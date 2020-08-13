Almanya'da Vaka Sayılarındaki Hızlı Yükseliş Endişeleri Arttırıyor

Almanya’da yeni Corona virüs vaka sayısı geçen mayıs ayından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte bin 445 yeni vaka tespit edilirken bu sayı, 1 Mayıs’dan bu yana bir gün içinde ulaşılan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Almanya’da 1 Mayıs’ta bin 639 vaka tespit edilmişti. Daha sonraki haftalarda vaka sayıları gerilemiş hatta Haziran ve Temmuz aylarında günlük vaka sayısı 200 seviyelerine düşmüştü. En fazla artış Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre ülkede bugüne kadar toplam 219 bin 964 kişi Corona virüse yakalanırken 9 bin 211 kişi de hayatını kaybetti. Son dönemde her gün giderek artan vaka sayısı kamuoyunda mart ayındaki gibi bir karantina dönemine yeniden dönüleceği korkusuna yol açtı. Yapılan bir araştırmaya göre, halkın yüzde 82’si ikinci Corona virüs dalgasının geleceğini ve salgının ilk döneminde olduğu gibi restoran, kuaför gibi iş yerlerinin ve sinemaların, müzelerin kapanacağını tahmin ediyor.