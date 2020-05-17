Almanya'da vaka sayısı 174 bini aştı

Almanya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ise 7 bin 914. Pandemiye dair günün gelişmeleri.Almanya'nın salgınla mücadeledeki en yetkili kurumu Robert Koch Enstiktüsü (RKI) son 24 saatte 583 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Böylece Almanya'da toplam vaka sayısı 174 bin 355'e çıktı. 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7 bin 914'e ulaştı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre 153 bin 400 kişi ise hastalığı atlattı.

Meksika'da ölenlerin sayısı 5 bini aştı

Meksika'da 5 binden fazla kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Meksika hükümeti yaptığı açıklamada, cumartesi günü 278 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 5 bin 45'e çıktığını duyurdu. Ülkede vaka sayısı ise 47 bininin üzerinde. 32 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi. Meksika'da yapılan koronavirüs test sayısı diğer ülkelere göre düşük. New York Times ve Wall Street Journal kendi yaptıkları araştırmalara göre Meksika'daki vaka sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu bildiriyor.