HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da vaka sayısı 174 bini aştı

Almanya'da vaka sayısı 174 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Alman Robert Koch Enstitüsü'ne göre yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 174 bin 355'e ulaştı.

Almanya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ise 7 bin 914. Pandemiye dair günün gelişmeleri.Almanya'nın salgınla mücadeledeki en yetkili kurumu Robert Koch Enstiktüsü (RKI) son 24 saatte 583 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Böylece Almanya'da toplam vaka sayısı 174 bin 355'e çıktı. 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7 bin 914'e ulaştı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre 153 bin 400 kişi ise hastalığı atlattı.

Meksika'da ölenlerin sayısı 5 bini aştı

Meksika'da 5 binden fazla kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Meksika hükümeti yaptığı açıklamada, cumartesi günü 278 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 5 bin 45'e çıktığını duyurdu. Ülkede vaka sayısı ise 47 bininin üzerinde. 32 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi. Meksika'da yapılan koronavirüs test sayısı diğer ülkelere göre düşük. New York Times ve Wall Street Journal kendi yaptıkları araştırmalara göre Meksika'daki vaka sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu bildiriyor.

Çin'de beş yeni vaka daha

Çin Ulusal Sağlık Dairesi beş yeni tip koronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı. Bir önceki gün bu rakam sekizdi. Yetkililer virüsün yurtdışından Çin'e gelenlerde çıktığını duyurdu. Ülkedeki toplam vaka sayısı böylece 82 bin 947'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı ise resmi rakamlara göre 4 bin 634.

Brezilya'da salgın hızla yayılıyor

Brezilya'da 14 bin 919 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 233 bin 142'e ulaştığı bildirildi. Brezilya vaka sayısı en fazla olan altıncı ülke konumuna yükseldi. Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ise 816 artarak 15 bin 633'e çıktı.

AB Komisyonu'ndan korona krizinde Rusya uyarısı

AB Komisyonu korona krizi nedeniyle "Rusya kaynaklı dezenformasyon kampanyaları" konusunda uyarıda bulundu. Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Gözlemlerimiz Kremlin dostu kaynaklar ve Rusya devlet medyasının komplo teorileri ve yanlış bilgileri (dezenformasyon) AB içinde ve komşularında yaydığını gösteriyor" denildi. Bild gazetesine açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano bu kampanyaların amacının AB ve birliğe üye ülkelerin güvenilirliğini ve krizle başetme yöntemlerini tartışmaya açmak olduğunu belirtti.

AFP, rtr, / HT,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
ABD'de korkutan bilanço! Sayıları 90 bini aştıABD'de korkutan bilanço! Sayıları 90 bini aştı
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu sosyal medyada gündem oldu!

Süleyman Soylu sosyal medyada gündem oldu!

Korkunç olay! Yakılarak camdan mı atıldı?

Korkunç olay! Yakılarak camdan mı atıldı?

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Görme engelli yarışmacı olay oldu! Köpeği Tabs yanından ayrılmadı

Görme engelli yarışmacı olay oldu! Köpeği Tabs yanından ayrılmadı

4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
Koronavirüsten ölen 'sahte peygamber' dirilsin diye ayin yaptılar

Koronavirüsten ölen 'sahte peygamber' dirilsin diye...

Çin’in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu!

Çin’in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu!

ABD’de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

ABD'de korkutan bilanço! Sayıları 90 bini aştı

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! ABD'de çarpıcı koronavirüs gelişmesi

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

ABD’de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı

ABD’de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı

Türkiye'nin desteğinin sürdüğü Libya'ya NATO'dan flaş teklif

Türkiye'nin desteğinin sürdüğü Libya'ya NATO'dan flaş teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.