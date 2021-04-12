Almanya’da vaka sayısı 3 milyonu geçti

Robert Koch Enstitüsü Pazartesi günü itibarıyla ülkede şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 3 milyonu aştığını duyurdu.Almanya'da koronavirüs vaka sayısı üç milyonu aştı. Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Almanya'da şimdiye kadar 3 milyon 11 bin 513 koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Yapılan açıklamada kayıt altına alınamayan enfeksiyonlar nedeniyle toplam vaka sayısının bu rakamın çok daha üzerinde olabileceği belirtildi. Ülkede doğrulanmış ilk koronavirüs enfeksiyonu 27 Ocak 2020'de tespit edilmişti.

Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadeleden sorumlu olan Robert Koch Enstitüsü virüse yakalandıktan sonra tedavi edilerek sağlığına yeniden kavuşan insan sayısını ise yaklaşık 2 milyon 683 bin 900 olarak bildirdi. RKI, virüsün yol açtığı SARS-CoV-2'nin etkisiyle şimdiye kadar 78 bin 452 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Vakalar artıyor

Öte yandan Almanya'da vaka sayılarındaki artış sürüyor. Sağlık daireleri tarafından RKI'ye son 24 saatte 13 bin 245 yeni korona enfeksiyonu bildirildi. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı ise 99 olarak açıklandı. Pazartesi günleri, sağlık dairelerinin tamamından veri gelmediği ve haftasonları daha az test yapıldığı için bildirilen sayılar düşük oluyor. RKI'den bir hafta önce yapılan açıklamada bir gün içinde 8 bin 497 yeni enfeksiyon ve 50 ölüm kaydedildiği bildirilmişti. RKI Başkanı Lothar Wieler, hafta ortasından itibaren pandemi hakkında daha güvenilir veriler beklendiğini duyurdu.