Almanya'da vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıktı

Son 24 saat içinde koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişilerin sayısı 11 bin 287 olarak kayıtlara geçti.Almanya'da koronavirüs pandemisinden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği rakamlara göre son 24 saat içinde 11 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Almanya'da pandeminin başından bu yana en büyük sayı 7 bin 830 vaka ile Cumartesi günü kaydedilmişti. Böylece günlük yeni vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıkmış oldu.

Vaka sayısının yüksek çıkmasında pandeminin başladığı bahar aylarına nazaran daha fazla test yapılmış olmasının da rol oynadığı belirtiliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) bugün Almanya'da pandeminin gelişimine dair bir basın bilgilendirmesi yapması bekleniyor. RKI'nin dün açıkladığı durum raporunda "Şu anda Almanya’daki nüfus içerisinde bulaşmaların ivmelenerek arttığı gözlemlenmektedir" denilmiş ve halktan pandeminin yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere eksiksiz bir şekilde uyması istenmişti. RKI'nin saydığı tedbirlerin başında sosyal mesafe, hijyen kuralları, kapalı alanların havalandırılması ve maske takılması geliyor.