HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıktı

Almanya'da vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıktı

22.10.2020 08:29 | Son Güncelleme

Almanya’da pandeminin başından bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Almanya'da vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıktı

Son 24 saat içinde koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişilerin sayısı 11 bin 287 olarak kayıtlara geçti.Almanya'da koronavirüs pandemisinden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği rakamlara göre son 24 saat içinde 11 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Almanya'da pandeminin başından bu yana en büyük sayı 7 bin 830 vaka ile Cumartesi günü kaydedilmişti. Böylece günlük yeni vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıkmış oldu.

Vaka sayısının yüksek çıkmasında pandeminin başladığı bahar aylarına nazaran daha fazla test yapılmış olmasının da rol oynadığı belirtiliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) bugün Almanya'da pandeminin gelişimine dair bir basın bilgilendirmesi yapması bekleniyor. RKI'nin dün açıkladığı durum raporunda "Şu anda Almanya’daki nüfus içerisinde bulaşmaların ivmelenerek arttığı gözlemlenmektedir" denilmiş ve halktan pandeminin yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere eksiksiz bir şekilde uyması istenmişti. RKI'nin saydığı tedbirlerin başında sosyal mesafe, hijyen kuralları, kapalı alanların havalandırılması ve maske takılması geliyor.

Almanya'da 22 Ekim itibarı ile 392 bin 49 kişi koronavirüse yakalandı, koronavirüsten kaynaklı ölümler ise 9 bin 905 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayından bu yana Almanya'da bir hafta içinde yapılan koronavirüs testlerinin sayısı 1,1 milyon ile 1,2 milyon arasında değişiyor. Ancak testlerde pozitif sonuç çıkma oranının yüzde 0,75'ten yüzde 3,63'e yükseldiği belirtiliyor.

Almanya'da 100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka görülen yerler riskli bölge kabul ediliyor. Şu anda ülkenin üçte biri riskli bölge durumunda.

dpa / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
KPSS açıklandı, işte sonuç öğrenme ekranı!KPSS açıklandı, işte sonuç öğrenme ekranı!
Gerçek 'Rapunzel' bulundu! 16 yaşından beri saçını uzatıyorGerçek 'Rapunzel' bulundu! 16 yaşından beri saçını uzatıyor
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt
'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt
Ölümün böylesi! Üstünden çok sayıda araç geçti
Ölümün böylesi! Üstünden çok sayıda araç geçti
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Diğer Haberler
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Trump yönetiminin Maduro'nun görevden ayrılması için Venezuelalı yetkiliyle görüştüğü iddia edildi
Trump yönetimiyle ilgili flaş Maduro iddiası
Gerçek 'Rapunzel' Almanya’da bulundu! 16 yaşından beri saçını uzatıyor
Gerçek 'Rapunzel' bulundu! 16 yaşından beri saçını uzatıyor
AB Konseyi Başkanı Michel’den liderlere 'Kovid-19' çağrısı
AB Konseyi Başkanı'ndan 'Kovid-19' çağrısı
Fransa’da son 24 saatte 26 bin 676 yeni koronavirüs vakası
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor
Uyarıları dinlemeden göle girdi, timsah saldırısında öldü
Korkunç! Timsah saldırısında hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.