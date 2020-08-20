Almanya’da vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek seviyede

Bu rakam Nisan ayının sonlarından bu yana ülkede kayıtlara geçen en yüksek yeni vaka sayısı oldu.Almanya’da koronavirüs vaka sayısının Nisan ayının sonundan bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün Perşembe sabahı yayınladığı verilere göre, son bir gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 1707 olarak kayıtlara geçti. En son 26 Nisan tarihinde bu rakamdan daha yüksek olan günlük 1737 yeni vaka sayısı kaydedilmişti.

Almanya'da Nisan başında koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 6 binin üzerinde seyrederken, bu rakam kısa zamanda epey azalmıştı. Temmuz sonundan bu yana ise yeni vaka sayılarında artış kaydediliyor.

Almanya'da yapılan test sayısı da artırıldı. Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre, 27 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar olan hafta içerisinde 578 bin test yapılırken, iki hafta sonra bu sayı 875 binin üstüne çıkmıştı.

20-26 Nisan haftasında ise yapılan test sayısı 364 bin olarak olarak bildirilmişti. O dönemde koronavirüs test sayısına göre test sonucu pozitif çıkanların oranı yüzde 5’iken, şu anda bu oran yüzde 1 civarında.