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Almanya’da vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek seviyede

20.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Almanya’da son bir gün içerisinde kaydedilen yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1707 olarak açıklandı.

Bu rakam Nisan ayının sonlarından bu yana ülkede kayıtlara geçen en yüksek yeni vaka sayısı oldu.Almanya’da koronavirüs vaka sayısının Nisan ayının sonundan bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün Perşembe sabahı yayınladığı verilere göre, son bir gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 1707 olarak kayıtlara geçti. En son 26 Nisan tarihinde bu rakamdan daha yüksek olan günlük 1737 yeni vaka sayısı kaydedilmişti.

Almanya'da Nisan başında koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 6 binin üzerinde seyrederken, bu rakam kısa zamanda epey azalmıştı. Temmuz sonundan bu yana ise yeni vaka sayılarında artış kaydediliyor.

Almanya'da yapılan test sayısı da artırıldı. Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre, 27 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar olan hafta içerisinde 578 bin test yapılırken, iki hafta sonra bu sayı 875 binin üstüne çıkmıştı.

20-26 Nisan haftasında ise yapılan test sayısı 364 bin olarak olarak bildirilmişti. O dönemde koronavirüs test sayısına göre test sonucu pozitif çıkanların oranı yüzde 5’iken, şu anda bu oran yüzde 1 civarında.

Robert Koch Enstitüsü birkaç gün önce yaptığı açıklamada, artan vaka sayısının şu anda yalnızca artan test sayısı ile açıklanamayacağını duyurmuştu. Helmholtz Salgın Hastalıkları Merkezi'nden Gerard Krause da yaptığı açıklamada "Pozitif testlerdeki artış sadece test sayısındaki artıştan kaynaklanmıyor" demişti.

Perşembe sabahı açıklanan verilere göre koronavirüse bağlı pandeminin başlagıcından bu yana Almanya’da en az 228 bin 621 kişi bu hastalığa yakalandı. Hastalığa bağlı olarak gerçekleşen ölümler 9 bin 253 olarak kayıtlara geçerken, 204 bin 800 kişinin de hastalığı yendiği belirtildi.

dpa/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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