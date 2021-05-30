Almanya’da vaka sayısında rekor azalma

Yoğun bakımlardaki doluluk oranı da düştü.Almanya’da 100 bin kişide yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değeri Ekim 2020’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Alman hükümetinin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitütüsü'nün açıkladığı son verilere göre, yedi gün içerisinde 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ülke genelinde 35,2.

Böylece Almanya'da sert kısıtlamalar için federal ve eyalet hükümetlerinin eşik olarak aldığı yedi günlük insidans değeri 50'nin altına düşmüş oldu. İlaveten her eyalette de ortalamanın 50 sınırının altında seyrettiği bildirildi.

Yoğun bakım doluluk oranları da düştü

Pandemiyle mücadelede kısıtlamalar için baz alınan bir diğer önemli değer olan, yoğun bakımlardaki doluluk oranının da Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği bildiriliyor.

Uzmanlar, rakamlardaki olumlu gelişmenin aşılamada yol katedilmesi, havaların sıcak gitmesi, okullar, işyerleri ve boş zamanlarda yapılan hızlı test sayılarındaki artış ile bağlantılı olduğu yorumunu yapıyor.