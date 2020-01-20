Almanya'da "Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin Rolü" semineri düzenlendi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln Üniversitesinde "Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin Rolü" semineri gerçekleştirildi.

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA'nın gençlik kolu (Genç WEFA) ile US Akademisyenler Platformunun (USap) gerçekleştirdiği ve edebiyatçı yazar Hayati İnanç'ın konuşmacı olarak konuk olduğu seminere Türk gençleri yoğun ilgi gösterdi.

İnanç, gençlerin hayata dair çeşitli sorgulamalar yapması gerektiğini belirterek, her insanın elinden geldiği kadar iyilik yapması gerektiğinin altını çizdi.

İnanç, "Unutma ki aldığın değil verdiğin senindir çünkü beden almakla doyar, ruh vermekle. Hak Teala buyurdu ki, 'Seni kendim için yarattım. Herşeyi senin için yarattım. Senin için yarattığım şeyler seni benden alıkoymasın.' İnsansın sen. İnsan kendini dünyaya kaptırmamalı." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun 60 yılda çok yol katettiğini, birçok sorunu aştığını ancak aşılması gereken daha pek çok sorun olduğunu söyledi.

Erciyes, "Bu sorunları sizler çözeceksiniz, zira sizler buradaki geleceğimizsiniz. Sizler içinde yaşadığınız topluma faydalı faaliyetler yapmakla Türkiye-Almanya arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.