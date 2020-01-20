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  4. Almanya'da "Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin Rolü" semineri düzenlendi

Almanya'da "Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin Rolü" semineri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Almanya'da "Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin Rolü" semineri düzenlendi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln Üniversitesinde "Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin Rolü" semineri gerçekleştirildi.

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA'nın gençlik kolu (Genç WEFA) ile US Akademisyenler Platformunun (USap) gerçekleştirdiği ve edebiyatçı yazar Hayati İnanç'ın konuşmacı olarak konuk olduğu seminere Türk gençleri yoğun ilgi gösterdi.

İnanç, gençlerin hayata dair çeşitli sorgulamalar yapması gerektiğini belirterek, her insanın elinden geldiği kadar iyilik yapması gerektiğinin altını çizdi.

İnanç, "Unutma ki aldığın değil verdiğin senindir çünkü beden almakla doyar, ruh vermekle. Hak Teala buyurdu ki, 'Seni kendim için yarattım. Herşeyi senin için yarattım. Senin için yarattığım şeyler seni benden alıkoymasın.' İnsansın sen. İnsan kendini dünyaya kaptırmamalı." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun 60 yılda çok yol katettiğini, birçok sorunu aştığını ancak aşılması gereken daha pek çok sorun olduğunu söyledi.

Erciyes, "Bu sorunları sizler çözeceksiniz, zira sizler buradaki geleceğimizsiniz. Sizler içinde yaşadığınız topluma faydalı faaliyetler yapmakla Türkiye-Almanya arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın da gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini, organizasyonlarının kapısının her zaman gençlere açık olduğunu belirtti.

USap Başkanı Hasan Emre Aydın ise gençliğin çok kıymetli bir zaman evresi olduğunu dile getirerek, bilgilerini ve öğrendiklerini tatbik etme ve bu bilgilerinin zekatını verme hususunda gençlerin üzerinde büyük bir sorumluluk bulunduğuna işaret etti.

Genç WEFA Başkanı Muhammed Medeni Boyacı ise amaçlarının tüm mazlum coğrafyalara ulaşmak olduğunu ve tüm insanlığa faydalı olabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Program sonunda ayrıca Genç WEFA'nın düzenlediği "İyilik" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler açıklandı, Genç WEFA ile USap'ın Benin'de yaptırdığı cami projesi için bağış toplandı.

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"Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin Rolü" semineri

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