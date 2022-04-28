Almanya'da Vatandaşa Destek Paketi

BERLİN - Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya önce pandemi ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla tanıştı.

Yıllık enflasyon geçen ay yüzde 7,3'e yükseldi. Bu, 1981'deki İran-Irak savaşından bu yana en yüksek fiyat artışı olarak kayıtlara geçerken, rekor yükselmeyi gaz, kalorifer yakıtı ve petrol fiyatlarının tavan yapmasına neden olan savaşın körüklediği belirtildi.

Alman hükümeti ise vatandaşın ve işletmelerin artan harcamalarından kaynaklanan yükünü hafifletmek için yaklaşık 11 milyar Euro’luk destek paketi açıkladı.

Yakıt fiyatlarında indirim

Destek paketiyle ilgili yapılan yasal düzenlemeye göre, yakıt fiyatları üç ayla sınırlı olmak üzere düşürülecek. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası akaryakıt fiyatları rekor seviyede yükselmişti. Almanya genelindeki benzinin litre başı ortalama fiyatı 2,20 Euro’ya kadar çıkarken, motorinin litre başı fiyatı 2,30 Euro’ya kadar tırmanmıştı.

1 Haziran’dan 31 Ağustos’a kadar benzin ve dizel yakıtların vergisinde indirime gidilirken, bu önlemle birlikte litre başına benzin fiyatında 30 Cent ve dizel fiyatında 14 Cent indirim gerçekleşecek.

Ayrıca Almanya hükümeti vergi mükelleflerine bir kereye mahsus olmak üzere 300 Euro’luk destek ödemesi yapacak. Serbest meslek sahiplerinin gelir vergisinden bir kereliğine 300 Euro indirim yapılarak harcamalar için destek sağlanacak.

Çocuklu ailelere, devletten aldıkları aylık desteğe ek olarak çocuk başına bir kereliğine 100 Euro’luk, sosyal yardıma muhtaç durumdaki yoksullara da bir kereye mahsus 200 Euro’luk ek ödeme yapılacak.

Yine önlemler kapsamında kısa mesafe yolculuklarda ülke çapında özel bilet uygulaması getirilecek. Toplu taşımayı teşvik etmeyi de planlayan önlem kapsamında yaz aylarına mahsus bu özel bilet için ayda 9 Euro ödenecek ve uygulama 90 gün boyunca geçerli olacak. Söz konusu paket için ek borçlanmaya gidileceği açıklandı.

Alman hükümeti bu yıl için yaklaşık 200 milyar Euro ek borçlanmaya gerek olacağını duyurmuştu. Corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik krizle mücadele kapsamında, 99,7 milyar Euro ek finansman gerektiği, ayrıca Alman ordusunun modernizasyonu için de 100 milyar Euro özel fonun finanse edilmesi gerektiği açıklanmıştı.

Savaş büyüme beklentilerini azalttı

Bu arada enflasyonun yükselmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın olumsuz yansımaları nedeniyle, Alman ekonomisinin büyüme beklentileri de düştü. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl sadece yüzde 2,2 oranında artacağı tahmin ediliyor.

"2 yıldır devam eden pandeminin etkilerinin ardından Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ekonomimiz için yeni bir yük oluşturuyor" diyen Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu yıl için Alman hükümetinin yüzde 3,2 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisinin yüzde 2,2'ye düşürüldüğünü duyurdu.

Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini savaşın etkileri nedeniyle yüzde 4,8'den yüzde 2,7'ye düşürürken, "Rusya'dan enerji arzının dondurulmasının 2023'te resesyona neden olacağı" uyarısında bulunmuştu. Alman ekonomisi 2020’de yüzde 4,6 küçülürken, geçen yıl ise yüzde 2,9 büyüme kaydetti.

Ağır silah konusunda uzlaşı

Öte yandan Alman hükümetinde krize neden olan, Başbakan Olaf Scholz’a yönelik ağır eleştirileri beraberinde getiren Almanya’dan Ukrayna’ya ağır silah yardımı konusunda hükümet ve muhalefet uzlaştı.

Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ittifakı, Başbakan Scholz'un Ukrayna'ya ağır silahlar gönderme kararı almaması halinde parlamentoya bu konuda önerge sunacaklarını ve Scholz’u güvenoyuna zorlayacaklarını duyurmuştu.

Ancak Savunma Bakanı Christine Lambrecht‘in önceki gün Ramstein kentindeki ABD Hava Kuvvetleri üssünde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılımlarıyla yapılan toplantıda, Almanya’nın Ukrayna’yı "Gepard" model uçaksavar tanklarını ve askerlere eğitim vererek destekleyeceğini açıklaması sonrasında Berlin’de iç politikada beklenen kriz bertaraf edildi.

Lambrecht, Almanya’nın desteğinin ağır silahları içerecek şekilde genişletileceğini ve hızlandırılacağını duyurdu. Birlik Partileri ise bu teklife destek vereceğini ve kendi önergelerini geri çekeceklerini açıkladı. Konuyla ilgili oylamanın bugün yapılması bekleniyor.

