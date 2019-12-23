HABER

Almanya'da vatmanı fenalaşan tramvayı yolcular kontrol merkezinden aldığı talimatlarla durdurdu

23.12.2019 16:03 | Son Güncelleme

Bonn Belediye Başkanı Ashok Sridharan, Pazar sabahı 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolcuların muhtemel bir faciayı önleyerek insanların hayatını kurtardığını söyledi. İki yolcunun hafif yaralandığı, hastanede tedavi altında alınan vatmanın durumunun da iyi olduğu açıklandı.

Almanya'da vatmanı fenalaşan tramvayı yolcular kontrol merkezinden aldığı talimatlarla durdurdu

Almanya'nın Bonn kentinde vatmanı bayılan tramvayı, kontrol merkezinden aldıkları talimatlarla yolcular durdurdu.

Bonn Belediye Başkanı Ashok Sridharan, Pazar sabahı 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolcuların muhtemel bir faciayı önleyerek insanların hayatını kurtardığını söyledi.

Alman medyasına göre, sürücünün kendinden geçmesi üzerine tramvay aniden hızlandı.

Yolcular arasında panik başlarken bir kişi acil durum frenini çekti.

Fren çalışmayınca iki yolcu vatman kabinini kırarak içeri girdi.

Bu sırada başka bir yolcu tramvayın işletmecisi olan SWB şirketini arayarak yardım istedi.

Sonunda tramvay güçlükle durdurulabildi.

Şirket yetkilileri, acil durum freninin aracı hemen durdurmayacağını imdat kolunun işlevinin sürücüyü uyarmak olduğunu belirtti.

Sürücünün bilincini kaybetmesi halinde kontrol merkezine sinyal gönderen sistemin de çalışmadığı kaydediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki yolcunun hafif yaralandığı, hastanede tedavi altında alınan vatmanın durumunun da iyi olduğu açıklandı.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Camiye domuz fotoğrafı bulunan mektup gönderildi!Camiye domuz fotoğrafı bulunan mektup gönderildi!
'Silikonlu göğüslerim yüzünden öleceğim sandım''Silikonlu göğüslerim yüzünden öleceğim sandım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

2020 fiyatları belli oldu

2020 fiyatları belli oldu

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin o testi gerçekleştirdi!

Putin o testi gerçekleştirdi!

Camiye domuz fotoğrafı bulunan mektup gönderildi!

Camiye domuz fotoğrafı bulunan mektup gönderildi!

Limana çekilen Türk mürettebatlı gemi Mısır'a gidiyor!

Limana çekilen Türk mürettebatlı gemi Mısır'a gidiyor!

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'daki Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.