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Almanya'da "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:37 | Son Güncelleme

Almanya'da "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln, Duisburg ve Lünen kentlerinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) ortak yürütülen "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantıları düzenlendi.

Lünen DİTİB Selimiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, DİTİB din görevlileri ile eyalet bölge birliği, gençlik ve kadın kolları başkan ve yöneticilerine kurban kesim organizasyonuyla ilgili bilgi verildi.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 1001 şubesiyle 145 ülkede hizmet veren büyük bir kurum olduğunu belirterek, vakfın birçok ülkede yapmış olduğu organizasyon hakkında bilgi verdi.

Polat, Türkiye'de 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kişilere kesilen kurbanların dağıtılacağını söyledi.

Polat, "Kurbanını paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenledikleri bağış kampanyasına yurt dışında yaşayanların 125 avro kurban bedeliyle katkı sunabileceklerini sözlerine ekledi.

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ise şunları söyledi:

"Bazı zamanlar vardır ki o dönemde en küçük bir dokunuş çok büyük öneme sahip olur. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan kardeşlerimiz bırakın kurban etini içme suyu bulmakta bile zorlanıyorlar. Kurban Bayramı'nı bekleyen, yine gelecekler, bize kurban eti getirecekler diye bekleyen Müslüman kardeşlerimiz var. Bizim keseceğimiz bu kurbanlar bazen oradaki gayrimüslimlerin hidayete ermesine vesile oluyor. Belki bizler için küçük görünen bu yardımlar Afrika'nın bir köşesindeki gayrimüslimin hidayetine vesile olabiliyor."

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)

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