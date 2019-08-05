DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ise şunları söyledi:

"Bazı zamanlar vardır ki o dönemde en küçük bir dokunuş çok büyük öneme sahip olur. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan kardeşlerimiz bırakın kurban etini içme suyu bulmakta bile zorlanıyorlar. Kurban Bayramı'nı bekleyen, yine gelecekler, bize kurban eti getirecekler diye bekleyen Müslüman kardeşlerimiz var. Bizim keseceğimiz bu kurbanlar bazen oradaki gayrimüslimlerin hidayete ermesine vesile oluyor. Belki bizler için küçük görünen bu yardımlar Afrika'nın bir köşesindeki gayrimüslimin hidayetine vesile olabiliyor."

