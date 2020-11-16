Almanya’da Virüs Önemleri Çatlağı

Corona krizine karşı önlemlerde Başbakan Angela Merkel’le eyalet başbakanları arasında görüş ayrılığı krizi patlak verdi. Merkel, 16 eyalet başbakanıyla video görüntülü toplantıda biraraya gelerek 2 Kasım’dan bu yana Corona virüsü salgınına karşı yürürlükte olan önlemlerin şimdiye kadarki bilançosunu ele almak için biraraya geldi. Toplantı öncesinde yapılan yorum ve tahminlerde, uygulanan kısıtlamalara yeni ek uygulamaların geleceği belirtiliyordu. Ancak Merkel’in eyalet başbakanlarıyla anlaşamadığı, büyük tartışmalara sahne olan zirveden sonra olası yeni önlemler kararının gelecek haftaya ertelenerek 25 Kasım’da açıklanacağı duyuruldu. İki saat sürmesi beklenen toplantı, altı saat sonra sona erdi; eyalet başkanlarının Merkel’i çok sert sözlerle eleştirdiği ve iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandığı öğrenildi. Yaşanan gerilim Berlin’de "siyasi bir fiyasko" olarak yorumlandı. Toplantıdan sızan bilgilere göre, Merkel önlemlerin bir an önce arttırılmasını talep ederken, eyalet başbakanları karantina önlemlerinin sertleştirilmesine karşı çıktı. Merkel’in Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller’i şu andaki önlemleri bile yaşama geçirmemekle suçladığı ve kendisine "Gece bir parklarda gezin, insanların yasak olmasına rağmen gruplar halinde oturarak, döner sandviç yediklerini göreceksiniz" dediği haber alındı. Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow’un, Merkel’i "Tek başına, eyaletlere ve parlamentolara danışmadan, halkı vesayat altına almaya çalışmakla" suçladığı haber verildi. Diğer başbakanların da, Merkel’i eleştirdikleri ve insanların evinde kaç kişiyi özel ağırladığı sorusunun devleti ilgilendirmeyeceğini, bunu insanın kendi sorumluluğuna bırakmak gerektiğini söyledikleri öğrenildi.

Toplantıdan sadece tavsiye kararı çıktı Bu tartışmalardan sonra, Merkel’in alınmasını istediği yeni önlemler bugünlük sadece tavsiye niteliğinde karara bağlandı; bunlar tüm özel buluşmaların asgariye düşürülmesi, kamuya açık alanlardaki buluşmaların iki haneden en fazla iki kişi ile sınırlandırılması oldu. Merkel, 25 Kasım’daki toplantıda Aralık ve Ocak aylarına yönelik yeni önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Almanya’daki veriler Ekim ayında yaşanan büyük vaka artışlarının yavaşlatıldığını, ancak sayılarda hissedilir oranda bir gerileme olmadığını gösteriyor. Vakaların sayısı geçen Cuma günü 23 bini aşarak yeni bir rekor kırmıştı. Artan vaka sayısı nedeniyle her geçen gün yoğun bakım ünitelerine daha fazla hasta alınırken, yatakların yüzde 76’sının dolu olduğu bildirildi. Avusturya kapanıyor Öte yandan komşu ülke Avusturya ise, vaka sayılarında yaşanan büyük artış nedeniyle tamamen kapanıyor. Bu gece, yerel saatle 00:00 itibariyle uygulamaya alınacak sert karantina dönemi 6 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Avusturyalılar sadece alışveriş gibi zorunlu gerekçelerle evlerinden dışarı çıkabilecek. Ev halkı harici dışındakilerle görüşmek tümden yasaklanırken, yalnız yaşayan kişiler karantina sürecinde sadece bir kişi ile görüşebilecekler. Alınan kararlar gereği kuaförler, berberler, masaj salonlarıyla birlikte okullar da kapanacak, sadece uzaktan eğitim verilecek. Süpermarketler, bankalar, eczane ve temizlik malzemesi satan işyerleri açık kalacak. Avrupa’da virüsün ilk yayıldığı ülkelerden olan Avusturya, ilkbaharda da tümden kapanmış, yaz aylarında büyük başarı sağlayarak, vaka sayılarını bir ara günde 100’ün altına düşürmüştü. Sonbahar aylarında ise, salgın şiddetli bir şekilde geri döndü. Örneğin geçen Cuma, günlük vaka sayısı rekor kırarak, son 24 saatte 9 bin 586’ya çıktı.