Almanya'da Viyana saldırısı bağlantılı operasyon

Emniyet yetkilileri, söz konusu kişilerin saldırganla bağlantısı bulunduğunu tahmin ediyor.Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazartesi akşamı düzenlenen radikal İslamcı saldırı ile bağlantılı olarak Almanya'da da üç kentte ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Federal Emniyet Teşkilatının (BKA) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Başsavcılığın talimatı ile "Osnabrück, Kassel ve Pinneberg'de şüpheli olmayan dört kişinin ev ve işyerlerinde arama" yapıldığını duyurdu.

BKA, soruşturmada şu ana kadar elde edilen bilgilere göre söz konusu dört kişinin "saldırıya katıldığına" dair herhangi bir şüphe bulunmamakla birlikte, "saldırının zanlısı ile bağlantıları" olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

BKA, Avusturya yargısının Alman emniyet birimlerine ettiği bilgiler temelinde Federal Yargıtay'ın 5 Kasım 2020 tarihli kararı ile söz konusu aramaların yapıldığını bildirdi.

Saldırgan ile bağlantıları var

Alman Haber Ajansı dpa, Karlsruhe'deki Federal Savcılık'tan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, yaşı 19 ile 25 arasında değişen dört kişinin İslamcı gruplarla bağlantılı olduğun tahmin edildiğini aktardı. Haberde, iki kişinin Aşağı Saksonya eyaletinin Osnabrück'te yaşadığı, bunun yanı sıra Hessen eyaletinin Kassel kentinde ve Schleswig Holstein eyaletinin Pinneberg kasabasında arama yapıldığı belirtildi.