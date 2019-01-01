HABER

Almanya'da yabancı düşmanı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:25 | Son Güncelleme

Bottrop kentinde bir sürücü, aracını kasten yabancıların üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentinde bir sürücü, aracını göçmen kökenlilerin üzerine kasten sürerek 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, olayın çok ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Saldırganın yabancıları öldürme niyeti vardı." ifadesini kullandı.

50 yaşındaki Alman uyruklu saldırganın, yılbaşı gecesi Bottrop kentindeki Berlin Meydanı'nda, aracını Suriye ile Afganistan kökenli göçmenlerin üzerine sürdüğü ve 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu ifade edildi.

Yerel basın, olay sonrası Essen kentinde yakalanan saldırganın ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Essen savcılığı ve Münster polisi, saldırının yabancı düşmanı motifler taşıdığını açıkladı.

Saldırganın olay öncesi aracını kentin farklı yerlerinde yayaların üzerine sürdüğü, yayaların kaçarak kurtuldukları ifade edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Ücretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördüÜcretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördü
Manisalılar poşet uygulamasına çabuk alıştıManisalılar poşet uygulamasına çabuk alıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç yayaların arasına daldı ırkçı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle: AYM’ye ‘ihlal’ başvurusu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.