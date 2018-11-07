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Almanya'da yabancı düşmanlığı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 22:32 | Son Güncelleme

Araştırmaya göre batı eyaletlerinde her 3 kişiden biri, doğuda ise her 2 Almandan biri yabancı düşmanı - Almanların yüzde 56’sı, Müslümanların varlığı nedeniyle kendilerini kendi ülkelerinde yabancı hissediyor - Her 2 kişiden biri, Müslümanların Almanya’ya göç etmesinin yasaklanmasını savunuyor - Almanların yüzde 36,6'sı, Almanya'nın yabancılarca tehlike oluşturacak şekilde istila edildiğini düşünüyor - İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Bekir Altaş: - "Siyaset ve sivil toplumun, bu ters yönlü gelişmeye beraberce hem sözlü hem de fiili olarak müdahalede bulunması gerekir" - "İslam hakkında yıkıcı tartışmalara girişmek ve imamları hedef haline getirmek suretiyle Müslümanlara olan güveni zedelemekten vazgeçmelidir" - "Camilerin de artık polis tarafından korunmaya muhtaç hale gelmesini istemiyoruz"

KÖLN (AA) - Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre ülkenin batısında her 3 kişiden biri, doğusunda ise her 2 kişiden biri yabancı düşmanı görüşleri savunuyor.

Leipzig Üniversitesince yapılan "Leipzig Otoriterlik Araştırması"na göre ülkenin batı eyaletlerinde her 3 kişiden biri, doğuda ise her 2 kişiden biri yabancı düşmanı görüşleri destekliyor.

Veriler, ülkede batıdan doğuya doğru gidildikçe yabancı düşmanlığının gözle görülür şekilde arttığını gösteriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı, "Müslümanların varlığı nedeniyle kendilerini kendi ülkelerinde yabancı hissettiklerini" ifade etti.

Her 2 kişiden biri ise Müslümanların Almanya’ya göçünün yasaklanmasından yana görüş bildirdi.

Almanların yüzde 36,6'sı, ülkelerinin yabancılar tarafından tehlike oluşturacak şekilde istila edildiğini düşünüyor. Almanya'nın doğu kesiminde yüzde 44,6'ya kadar çıkan bu oran, 2010 yılında ise ortalama yüzde 33 olarak kaydedilmişti.

- "Siyaset müdahalede bulunmalı"

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da yabancı düşmanlığının alarm verecek düzeye geldiğini ve siyasilerin bu duruma fiili olarak müdahalede bulunması gerektiğini belirtti.

Altaş, İslam düşmanlığı, antisemitizm ve ırkçılık gibi insan düşmanlığı türlerinin gittikçe daha çok taraftar topladığını vurgulayarak, "Siyaset ve sivil toplumun, bu ters yönlü gelişmeye beraberce hem sözlü hem de fiili olarak müdahalede bulunması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyuna net mesajlar verilerek "basiretli ve birleştirici bir siyasetin" takip edilmesi gerektiğini ifade eden Altaş, "Almanya özgürlükçü, demokratik bir ülkedir. Ancak görünen o ki bu iddianın bir kez daha vurgulanması ve içinin doldurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Müslümanlara olan güveni zedelemekten vazgeçilmeli"

Altaş, "İslam hakkında yıkıcı tartışmalara girişmek ve imamları hedef haline getirmek suretiyle Müslümanlara olan güveni zedelemekten vazgeçilmelidir. Güdülen bu siyaset İslam düşmanı aşırı sağcıların hezeyanlarını tasdik anlamına gelmekte, aynı zamanda bu güruhu hem normalleştirmekte hem de Müslümanlara yönelik şiddet eşiğinin daha da yaygın hale gelmesine hizmet etmektedir." görüşünü paylaştı.

Almanya’da sinagogların bugün dahi polis tarafından korunmak zorunda olmasının utanç verici bir durum olduğunu belirten Altaş, "Camilerin de artık polis tarafından korunmaya muhtaç hale gelmesini istemiyoruz. Bu problemi ortadan kaldırmanın zamanı çoktan gelmiştir." ifadesini kullandı.

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Almanya'da yabancı düşmanlığı

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