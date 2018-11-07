Almanya'da yabancı düşmanlığı arttı

KÖLN (AA) - Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre ülkenin batısında her 3 kişiden biri, doğusunda ise her 2 kişiden biri yabancı düşmanı görüşleri savunuyor.

Leipzig Üniversitesince yapılan "Leipzig Otoriterlik Araştırması"na göre ülkenin batı eyaletlerinde her 3 kişiden biri, doğuda ise her 2 kişiden biri yabancı düşmanı görüşleri destekliyor.

Veriler, ülkede batıdan doğuya doğru gidildikçe yabancı düşmanlığının gözle görülür şekilde arttığını gösteriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı, "Müslümanların varlığı nedeniyle kendilerini kendi ülkelerinde yabancı hissettiklerini" ifade etti.

Her 2 kişiden biri ise Müslümanların Almanya’ya göçünün yasaklanmasından yana görüş bildirdi.

Almanların yüzde 36,6'sı, ülkelerinin yabancılar tarafından tehlike oluşturacak şekilde istila edildiğini düşünüyor. Almanya'nın doğu kesiminde yüzde 44,6'ya kadar çıkan bu oran, 2010 yılında ise ortalama yüzde 33 olarak kaydedilmişti.

- "Siyaset müdahalede bulunmalı"

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da yabancı düşmanlığının alarm verecek düzeye geldiğini ve siyasilerin bu duruma fiili olarak müdahalede bulunması gerektiğini belirtti.